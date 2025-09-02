Volt Inu V3 (VOLT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00000014. Tijekom protekla 24 sata, VOLTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.000000137 i najviše cijene $ 0.0000001456, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VOLT je $ 0.000003512928725348, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000000138313831669.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VOLT se promijenio za +0.07% u posljednjih sat vremena, -2.23% u posljednjih 24 sata i -8.62% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Volt Inu V3 (VOLT)
Trenutačna tržišna kapitalizacija Volt Inu V3 je $ 7.67M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 46.07K. Količina u optjecaju VOLT je 54.77T, s ukupnom količinom od 69000000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.66M.
Volt Inu V3 (VOLT) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Volt Inu V3 za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.000000003193
-2.23%
30 dana
$ +0.0000000016
+1.15%
60 dana
$ -0.0000000289
-17.12%
90 dana
$ -0.0000000723
-34.06%
Volt Inu V3 promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u VOLT od $ -0.000000003193 (-2.23%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Volt Inu V3 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0000000016 (+1.15%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Volt Inu V3 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u VOLT od $ -0.0000000289 (-17.12%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Volt Inu V3 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0000000723 (-34.06%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Volt Inu ($VOLT) is a hyper-deflationary token whose aim is to invest in multiple asset classes such as NFTs, nodes, altcoins, staking & farming of stablecoins. This investment diversity allows mitigating the risk while taking advantage of the possible non-correlated growth of the trending assets.
Volt Inu V3 dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Volt Inu V3 ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti VOLT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Volt Inu V3 na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Volt Inu V3 učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Razumijevanje tokenomike Volt Inu V3 (VOLT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o VOLT opsežnoj tokenomici tokena odmah!
