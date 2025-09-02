Više o VOLT

Volt Inu V3 Cijena(VOLT)

1 VOLT u USD cijena uživo:

$0.00000014
$0.00000014$0.00000014
-2.23%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Volt Inu V3 (VOLT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:15:59 (UTC+8)

Volt Inu V3 (VOLT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.000000137
$ 0.000000137$ 0.000000137
24-satna najniža cijena
$ 0.0000001456
$ 0.0000001456$ 0.0000001456
24-satna najviša cijena

$ 0.000000137
$ 0.000000137$ 0.000000137

$ 0.0000001456
$ 0.0000001456$ 0.0000001456

$ 0.000003512928725348
$ 0.000003512928725348$ 0.000003512928725348

$ 0.000000138313831669
$ 0.000000138313831669$ 0.000000138313831669

+0.07%

-2.23%

-8.62%

-8.62%

Volt Inu V3 (VOLT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00000014. Tijekom protekla 24 sata, VOLTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.000000137 i najviše cijene $ 0.0000001456, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VOLT je $ 0.000003512928725348, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000000138313831669.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VOLT se promijenio za +0.07% u posljednjih sat vremena, -2.23% u posljednjih 24 sata i -8.62% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Volt Inu V3 (VOLT)

No.1236

$ 7.67M
$ 7.67M$ 7.67M

$ 46.07K
$ 46.07K$ 46.07K

$ 9.66M
$ 9.66M$ 9.66M

54.77T
54.77T 54.77T

69,000,000,000,000
69,000,000,000,000 69,000,000,000,000

69,000,000,000,000
69,000,000,000,000 69,000,000,000,000

79.37%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Volt Inu V3 je $ 7.67M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 46.07K. Količina u optjecaju VOLT je 54.77T, s ukupnom količinom od 69000000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.66M.

Volt Inu V3 (VOLT) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Volt Inu V3 za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000000003193-2.23%
30 dana$ +0.0000000016+1.15%
60 dana$ -0.0000000289-17.12%
90 dana$ -0.0000000723-34.06%
Volt Inu V3 promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u VOLT od $ -0.000000003193 (-2.23%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Volt Inu V3 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0000000016 (+1.15%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Volt Inu V3 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u VOLT od $ -0.0000000289 (-17.12%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Volt Inu V3 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0000000723 (-34.06%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Volt Inu V3 (VOLT)?

Pogledajte Volt Inu V3 stranicu Povijest cijena sada.

Što je Volt Inu V3 (VOLT)

Volt Inu ($VOLT) is a hyper-deflationary token whose aim is to invest in multiple asset classes such as NFTs, nodes, altcoins, staking & farming of stablecoins. This investment diversity allows mitigating the risk while taking advantage of the possible non-correlated growth of the trending assets.

Volt Inu V3 dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Volt Inu V3 ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti VOLT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Volt Inu V3 na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Volt Inu V3 učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Volt Inu V3 Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Volt Inu V3 (VOLT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Volt Inu V3 (VOLT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Volt Inu V3.

Provjerite Volt Inu V3 predviđanje cijene sada!

Volt Inu V3 (VOLT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Volt Inu V3 (VOLT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o VOLT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Volt Inu V3 (VOLT)

Tražiš kako kupiti Volt Inu V3? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Volt Inu V3 na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

VOLT u lokalnim valutama

1 Volt Inu V3(VOLT) u VND
0.0036841
1 Volt Inu V3(VOLT) u AUD
A$0.0000002128
1 Volt Inu V3(VOLT) u GBP
0.0000001022
1 Volt Inu V3(VOLT) u EUR
0.000000119
1 Volt Inu V3(VOLT) u USD
$0.00000014
1 Volt Inu V3(VOLT) u MYR
RM0.0000005908
1 Volt Inu V3(VOLT) u TRY
0.0000057596
1 Volt Inu V3(VOLT) u JPY
¥0.00002058
1 Volt Inu V3(VOLT) u ARS
ARS$0.0001928374
1 Volt Inu V3(VOLT) u RUB
0.0000112798
1 Volt Inu V3(VOLT) u INR
0.00001232
1 Volt Inu V3(VOLT) u IDR
Rp0.0022950816
1 Volt Inu V3(VOLT) u KRW
0.000194985
1 Volt Inu V3(VOLT) u PHP
0.0000079982
1 Volt Inu V3(VOLT) u EGP
￡E.0.0000067942
1 Volt Inu V3(VOLT) u BRL
R$0.0000007602
1 Volt Inu V3(VOLT) u CAD
C$0.0000001918
1 Volt Inu V3(VOLT) u BDT
0.0000170142
1 Volt Inu V3(VOLT) u NGN
0.0002143946
1 Volt Inu V3(VOLT) u COP
$0.0005622484
1 Volt Inu V3(VOLT) u ZAR
R.0.0000024654
1 Volt Inu V3(VOLT) u UAH
0.0000057918
1 Volt Inu V3(VOLT) u VES
Bs0.00002044
1 Volt Inu V3(VOLT) u CLP
$0.0001358
1 Volt Inu V3(VOLT) u PKR
Rs0.0000396704
1 Volt Inu V3(VOLT) u KZT
0.0000753494
1 Volt Inu V3(VOLT) u THB
฿0.0000045234
1 Volt Inu V3(VOLT) u TWD
NT$0.0000042882
1 Volt Inu V3(VOLT) u AED
د.إ0.0000005138
1 Volt Inu V3(VOLT) u CHF
Fr0.000000112
1 Volt Inu V3(VOLT) u HKD
HK$0.0000010906
1 Volt Inu V3(VOLT) u AMD
֏0.0000535164
1 Volt Inu V3(VOLT) u MAD
.د.م0.0000012572
1 Volt Inu V3(VOLT) u MXN
$0.000002611
1 Volt Inu V3(VOLT) u SAR
ريال0.000000525
1 Volt Inu V3(VOLT) u PLN
0.0000005082
1 Volt Inu V3(VOLT) u RON
лв0.0000006062
1 Volt Inu V3(VOLT) u SEK
kr0.0000013132
1 Volt Inu V3(VOLT) u BGN
лв0.0000002338
1 Volt Inu V3(VOLT) u HUF
Ft0.0000472332
1 Volt Inu V3(VOLT) u CZK
0.000002919
1 Volt Inu V3(VOLT) u KWD
د.ك0.0000000427
1 Volt Inu V3(VOLT) u ILS
0.000000469
1 Volt Inu V3(VOLT) u AOA
Kz0.0001276198
1 Volt Inu V3(VOLT) u BHD
.د.ب0.00000005264
1 Volt Inu V3(VOLT) u BMD
$0.00000014
1 Volt Inu V3(VOLT) u DKK
kr0.0000008918
1 Volt Inu V3(VOLT) u HNL
L0.0000036624
1 Volt Inu V3(VOLT) u MUR
0.000006412
1 Volt Inu V3(VOLT) u NAD
$0.0000024584
1 Volt Inu V3(VOLT) u NOK
kr0.0000013986
1 Volt Inu V3(VOLT) u NZD
$0.0000002366
1 Volt Inu V3(VOLT) u PAB
B/.0.00000014
1 Volt Inu V3(VOLT) u PGK
K0.0000005922
1 Volt Inu V3(VOLT) u QAR
ر.ق0.0000005096
1 Volt Inu V3(VOLT) u RSD
дин.0.000014007

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Volt Inu V3

Koliko Volt Inu V3 (VOLT) vrijedi danas?
Cijena VOLT uživo u USD je 0.00000014 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena VOLT u USD?
Trenutačna cijena VOLT u USD je $ 0.00000014. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Volt Inu V3?
Tržišna kapitalizacija za VOLT je $ 7.67M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za VOLT?
Količina u optjecaju za VOLT je 54.77T USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za VOLT?
VOLT je postigao ATH cijenu od 0.000003512928725348 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za VOLT?
VOLT je vidio ATL cijenu od 0.000000138313831669 USD.
Koliki je obujam trgovanja za VOLT?
24-satni obujam trgovanja za VOLT je $ 46.07K USD.
Hoće li VOLT još narasti ove godine?
VOLT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte VOLT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:15:59 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

