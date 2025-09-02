Više o VGX

VGX Informacije o cijeni

VGX Bijela knjiga

VGX Službena web stranica

VGX Tokenomija

VGX Prognoza cijena

VGX Povijest

Vodič za kupnju VGX

Konverter VGX u fiducijarnu valutu

VGX Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Voyager Token Logotip

Voyager Token Cijena(VGX)

1 VGX u USD cijena uživo:

$0.001975
$0.001975$0.001975
-3.32%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Voyager Token (VGX)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:24:42 (UTC+8)

Voyager Token (VGX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.001895
$ 0.001895$ 0.001895
24-satna najniža cijena
$ 0.002098
$ 0.002098$ 0.002098
24-satna najviša cijena

$ 0.001895
$ 0.001895$ 0.001895

$ 0.002098
$ 0.002098$ 0.002098

$ 12.538700103759766
$ 12.538700103759766$ 12.538700103759766

$ 0.001902760595588087
$ 0.001902760595588087$ 0.001902760595588087

-0.16%

-3.32%

-2.18%

-2.18%

Voyager Token (VGX) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.001975. Tijekom protekla 24 sata, VGXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.001895 i najviše cijene $ 0.002098, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VGX je $ 12.538700103759766, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.001902760595588087.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VGX se promijenio za -0.16% u posljednjih sat vremena, -3.32% u posljednjih 24 sata i -2.18% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Voyager Token (VGX)

No.2089

$ 1.05M
$ 1.05M$ 1.05M

$ 55.04K
$ 55.04K$ 55.04K

$ 1.81M
$ 1.81M$ 1.81M

532.72M
532.72M 532.72M

916,531,620.4440113
916,531,620.4440113 916,531,620.4440113

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Voyager Token je $ 1.05M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 55.04K. Količina u optjecaju VGX je 532.72M, s ukupnom količinom od 916531620.4440113. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.81M.

Voyager Token (VGX) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Voyager Token za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00006782-3.32%
30 dana$ -0.000568-22.34%
60 dana$ -0.001749-46.97%
90 dana$ -0.001872-48.67%
Voyager Token promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u VGX od $ -0.00006782 (-3.32%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Voyager Token 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000568 (-22.34%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Voyager Token 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u VGX od $ -0.001749 (-46.97%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Voyager Token 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.001872 (-48.67%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Voyager Token (VGX)?

Pogledajte Voyager Token stranicu Povijest cijena sada.

Što je Voyager Token (VGX)

VGX is an Ethereum token that's used to reward and incentivize use of the Voyager centralized exchange. On Voyager, VGX holders can earn staking rewards, receive cashback on trades, and more.

Voyager Token dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Voyager Token ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti VGX dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Voyager Token na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Voyager Token učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Voyager Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Voyager Token (VGX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Voyager Token (VGX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Voyager Token.

Provjerite Voyager Token predviđanje cijene sada!

Voyager Token (VGX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Voyager Token (VGX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o VGX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Voyager Token (VGX)

Tražiš kako kupiti Voyager Token? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Voyager Token na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

VGX u lokalnim valutama

1 Voyager Token(VGX) u VND
51.972125
1 Voyager Token(VGX) u AUD
A$0.003002
1 Voyager Token(VGX) u GBP
0.00144175
1 Voyager Token(VGX) u EUR
0.00167875
1 Voyager Token(VGX) u USD
$0.001975
1 Voyager Token(VGX) u MYR
RM0.0083345
1 Voyager Token(VGX) u TRY
0.0812515
1 Voyager Token(VGX) u JPY
¥0.290325
1 Voyager Token(VGX) u ARS
ARS$2.72038475
1 Voyager Token(VGX) u RUB
0.15912575
1 Voyager Token(VGX) u INR
0.173958
1 Voyager Token(VGX) u IDR
Rp32.377044
1 Voyager Token(VGX) u KRW
2.7545325
1 Voyager Token(VGX) u PHP
0.112891
1 Voyager Token(VGX) u EGP
￡E.0.09584675
1 Voyager Token(VGX) u BRL
R$0.01072425
1 Voyager Token(VGX) u CAD
C$0.00270575
1 Voyager Token(VGX) u BDT
0.24045625
1 Voyager Token(VGX) u NGN
3.02449525
1 Voyager Token(VGX) u COP
$7.9317185
1 Voyager Token(VGX) u ZAR
R.0.03474025
1 Voyager Token(VGX) u UAH
0.08186375
1 Voyager Token(VGX) u VES
Bs0.28835
1 Voyager Token(VGX) u CLP
$1.9118
1 Voyager Token(VGX) u PKR
Rs0.560584
1 Voyager Token(VGX) u KZT
1.06525575
1 Voyager Token(VGX) u THB
฿0.06377275
1 Voyager Token(VGX) u TWD
NT$0.060514
1 Voyager Token(VGX) u AED
د.إ0.00724825
1 Voyager Token(VGX) u CHF
Fr0.00158
1 Voyager Token(VGX) u HKD
HK$0.01538525
1 Voyager Token(VGX) u AMD
֏0.75553625
1 Voyager Token(VGX) u MAD
.د.م0.017775
1 Voyager Token(VGX) u MXN
$0.03683375
1 Voyager Token(VGX) u SAR
ريال0.00740625
1 Voyager Token(VGX) u PLN
0.007189
1 Voyager Token(VGX) u RON
лв0.00855175
1 Voyager Token(VGX) u SEK
kr0.01854525
1 Voyager Token(VGX) u BGN
лв0.00329825
1 Voyager Token(VGX) u HUF
Ft0.666997
1 Voyager Token(VGX) u CZK
0.04121825
1 Voyager Token(VGX) u KWD
د.ك0.000602375
1 Voyager Token(VGX) u ILS
0.00661625
1 Voyager Token(VGX) u AOA
Kz1.80035075
1 Voyager Token(VGX) u BHD
.د.ب0.000744575
1 Voyager Token(VGX) u BMD
$0.001975
1 Voyager Token(VGX) u DKK
kr0.01258075
1 Voyager Token(VGX) u HNL
L0.05176475
1 Voyager Token(VGX) u MUR
0.090455
1 Voyager Token(VGX) u NAD
$0.03476
1 Voyager Token(VGX) u NOK
kr0.01973025
1 Voyager Token(VGX) u NZD
$0.00333775
1 Voyager Token(VGX) u PAB
B/.0.001975
1 Voyager Token(VGX) u PGK
K0.00835425
1 Voyager Token(VGX) u QAR
ر.ق0.00720875
1 Voyager Token(VGX) u RSD
дин.0.19775675

Voyager Token Resurs

Za dublje razumijevanje Voyager Token, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Voyager Token web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Voyager Token

Koliko Voyager Token (VGX) vrijedi danas?
Cijena VGX uživo u USD je 0.001975 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena VGX u USD?
Trenutačna cijena VGX u USD je $ 0.001975. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Voyager Token?
Tržišna kapitalizacija za VGX je $ 1.05M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za VGX?
Količina u optjecaju za VGX je 532.72M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za VGX?
VGX je postigao ATH cijenu od 12.538700103759766 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za VGX?
VGX je vidio ATL cijenu od 0.001902760595588087 USD.
Koliki je obujam trgovanja za VGX?
24-satni obujam trgovanja za VGX je $ 55.04K USD.
Hoće li VGX još narasti ove godine?
VGX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte VGX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:24:42 (UTC+8)

Voyager Token (VGX) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

VGX u USD kalkulator

Iznos

VGX
VGX
USD
USD

1 VGX = 0.001975 USD

Trgujte VGX

VGXUSDT
$0.001975
$0.001975$0.001975
-3.37%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine