Što je Voyager Token (VGX)

VGX is an Ethereum token that's used to reward and incentivize use of the Voyager centralized exchange. On Voyager, VGX holders can earn staking rewards, receive cashback on trades, and more.

Voyager Token dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Voyager Token ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.



Osim toga, možeš:

- Provjeriti VGX dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.

- Čitaj recenzije i analitiku o Voyager Token na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Voyager Token učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Voyager Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Voyager Token (VGX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Voyager Token (VGX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Voyager Token.

Provjerite Voyager Token predviđanje cijene sada!

Voyager Token (VGX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Voyager Token (VGX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o VGX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Voyager Token (VGX)

Tražiš kako kupiti Voyager Token? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Voyager Token na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

VGX u lokalnim valutama

Isprobajte pretvarač

Voyager Token Resurs

Za dublje razumijevanje Voyager Token, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Voyager Token Koliko Voyager Token (VGX) vrijedi danas? Cijena VGX uživo u USD je 0.001975 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena VGX u USD? $ 0.001975 . Provjerite Trenutačna cijena VGX u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Voyager Token? Tržišna kapitalizacija za VGX je $ 1.05M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za VGX? Količina u optjecaju za VGX je 532.72M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za VGX? VGX je postigao ATH cijenu od 12.538700103759766 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za VGX? VGX je vidio ATL cijenu od 0.001902760595588087 USD . Koliki je obujam trgovanja za VGX? 24-satni obujam trgovanja za VGX je $ 55.04K USD . Hoće li VGX još narasti ove godine? VGX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte VGX predviđanje cijene za detaljniju analizu.

Voyager Token (VGX) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8) Vrsta Informacije 09-01 20:12:00 Ažuriranja industrije Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million 09-01 17:35:00 Ažuriranja industrije Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range 09-01 16:14:00 Ažuriranja industrije U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August 09-01 12:12:00 Ažuriranja industrije Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5% 09-01 09:42:00 Ekonomski podaci The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4% 08-31 18:55:00 Ažuriranja industrije Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.