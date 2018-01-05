VGX

VGX is an Ethereum token that's used to reward and incentivize use of the Voyager centralized exchange. On Voyager, VGX holders can earn staking rewards, receive cashback on trades, and more.

PoredakNo.2206

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.11%

Količina u optjecaju545,504,834.623233

Maksimalna količina0

Ukupna količina916,531,620.4440113

Stopa optjecaja%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena12.538700103759766,2018-01-05

Najniža cijena0.001698632652605454,2025-09-13

Javni blockchainETH

UvodVGX is an Ethereum token that's used to reward and incentivize use of the Voyager centralized exchange. On Voyager, VGX holders can earn staking rewards, receive cashback on trades, and more.

Loading...