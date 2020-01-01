Voyager Token (VGX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Voyager Token (VGX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

VGX is an Ethereum token that's used to reward and incentivize use of the Voyager centralized exchange. On Voyager, VGX holders can earn staking rewards, receive cashback on trades, and more. Službena web stranica: https://www.vgxfoundation.com/ Bijela knjiga: https://drive.google.com/file/d/12_Q5iZGYYO8rQ72iRdr0AtyyOaQwg6gR/view?usp=sharing Istraživač blokova: https://etherscan.io/address/0x3C4B6E6e1eA3D4863700D7F76b36B7f3D3f13E3d

Voyager Token (VGX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Voyager Token (VGX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.07M $ 1.07M $ 1.07M Ukupna količina: $ 916.53M $ 916.53M $ 916.53M Količina u optjecaju: $ 542.22M $ 542.22M $ 542.22M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.80M $ 1.80M $ 1.80M Povijesni maksimum: $ 0.7886 $ 0.7886 $ 0.7886 Povijesni minimum: $ 0.001902760595588087 $ 0.001902760595588087 $ 0.001902760595588087 Trenutna cijena: $ 0.001965 $ 0.001965 $ 0.001965 Saznajte više o cijeni Voyager Token (VGX)

Voyager Token (VGX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Voyager Token (VGX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj VGX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja VGX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku VGX tokena, istražite VGX cijenu tokena uživo!

