Voyager Token (VGX) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Voyager Token (VGX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Voyager Token (VGX) Informacije

VGX is an Ethereum token that's used to reward and incentivize use of the Voyager centralized exchange. On Voyager, VGX holders can earn staking rewards, receive cashback on trades, and more.

Službena web stranica:
https://www.vgxfoundation.com/
Bijela knjiga:
https://drive.google.com/file/d/12_Q5iZGYYO8rQ72iRdr0AtyyOaQwg6gR/view?usp=sharing
Istraživač blokova:
https://etherscan.io/address/0x3C4B6E6e1eA3D4863700D7F76b36B7f3D3f13E3d

Voyager Token (VGX) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Voyager Token (VGX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 1.07M
$ 1.07M
Ukupna količina:
$ 916.53M
$ 916.53M
Količina u optjecaju:
$ 542.22M
$ 542.22M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 1.80M
$ 1.80M
Povijesni maksimum:
$ 0.7886
$ 0.7886
Povijesni minimum:
$ 0.001902760595588087
$ 0.001902760595588087
Trenutna cijena:
$ 0.001965
$ 0.001965

Voyager Token (VGX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Voyager Token (VGX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj VGX tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja VGX tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku VGX tokena, istražite VGX cijenu tokena uživo!

Kako kupiti VGX

Jeste li zainteresirani za dodavanje Voyager Token (VGX) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje VGX, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Voyager Token (VGX) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena VGX pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

VGX Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide VGX? Naša VGX stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.