Vestate Logotip

Vestate Cijena(VES)

1 VES u USD cijena uživo:

$0.001477
+7.49%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Vestate (VES)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:15:09 (UTC+8)

Vestate (VES) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.001339
24-satna najniža cijena
$ 0.00155
24-satna najviša cijena

$ 0.001339
$ 0.00155
$ 0.04738161160792102
$ 0.001340170733203123
0.00%

+7.49%

-13.17%

-13.17%

Vestate (VES) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.001477. Tijekom protekla 24 sata, VEStrgovalo je između najniže cijene $ 0.001339 i najviše cijene $ 0.00155, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VES je $ 0.04738161160792102, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.001340170733203123.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VES se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +7.49% u posljednjih 24 sata i -13.17% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Vestate (VES)

No.2686

$ 212.24K
$ 181.99
$ 738.50K
143.70M
500,000,000
500,000,000
28.74%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Vestate je $ 212.24K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 181.99. Količina u optjecaju VES je 143.70M, s ukupnom količinom od 500000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 738.50K.

Vestate (VES) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Vestate za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00010292+7.49%
30 dana$ -0.00152-50.72%
60 dana$ -0.000155-9.50%
90 dana$ -0.000565-27.67%
Vestate promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u VES od $ +0.00010292 (+7.49%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Vestate 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00152 (-50.72%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Vestate 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u VES od $ -0.000155 (-9.50%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Vestate 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.000565 (-27.67%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Vestate (VES)?

Pogledajte Vestate stranicu Povijest cijena sada.

Što je Vestate (VES)

Vestate leads the Real Estate 3.0 revolution by combining blockchain with Real World Assets (RWAs) in a global property marketplace. It tokenizes commissions, ensuring fair compensation through transparent transactions. The platform is positioned for the future shift to Real Estate 3.0, shaping a more accessible and equitable real estate industry, now with a focus on RWAs

Vestate dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Vestate ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti VES dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Vestate na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Vestate učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Vestate Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Vestate (VES) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Vestate (VES) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Vestate.

Provjerite Vestate predviđanje cijene sada!

Vestate (VES) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Vestate (VES) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o VES opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Vestate (VES)

Tražiš kako kupiti Vestate? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Vestate na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

VES u lokalnim valutama

Vestate Resurs

Za dublje razumijevanje Vestate, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Vestate web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Vestate

Koliko Vestate (VES) vrijedi danas?
Cijena VES uživo u USD je 0.001477 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena VES u USD?
Trenutačna cijena VES u USD je $ 0.001477. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Vestate?
Tržišna kapitalizacija za VES je $ 212.24K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za VES?
Količina u optjecaju za VES je 143.70M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za VES?
VES je postigao ATH cijenu od 0.04738161160792102 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za VES?
VES je vidio ATL cijenu od 0.001340170733203123 USD.
Koliki je obujam trgovanja za VES?
24-satni obujam trgovanja za VES je $ 181.99 USD.
Hoće li VES još narasti ove godine?
VES mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte VES predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Vestate (VES) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

