Vestate (VES) Informacije Vestate leads the Real Estate 3.0 revolution by combining blockchain with Real World Assets (RWAs) in a global property marketplace. It tokenizes commissions, ensuring fair compensation through transparent transactions. The platform is positioned for the future shift to Real Estate 3.0, shaping a more accessible and equitable real estate industry, now with a focus on RWAs Službena web stranica: https://vestate.fund/ Bijela knjiga: https://docs.vestate.fund/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x1f557FB2aa33Dce484902695cA1374F413875519 Kupi VES odmah!

Vestate (VES) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Vestate (VES), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 229.63K $ 229.63K $ 229.63K Ukupna količina: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Količina u optjecaju: $ 143.70M $ 143.70M $ 143.70M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 799.00K $ 799.00K $ 799.00K Povijesni maksimum: $ 0.0479 $ 0.0479 $ 0.0479 Povijesni minimum: $ 0.001340170733203123 $ 0.001340170733203123 $ 0.001340170733203123 Trenutna cijena: $ 0.001598 $ 0.001598 $ 0.001598 Saznajte više o cijeni Vestate (VES)

Vestate (VES) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Vestate (VES) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj VES tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja VES tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku VES tokena, istražite VES cijenu tokena uživo!

