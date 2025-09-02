Više o MOODENG

MOODENG Informacije o cijeni

MOODENG Službena web stranica

MOODENG Tokenomija

MOODENG Prognoza cijena

MOODENG Povijest

Vodič za kupnju MOODENG

Konverter MOODENG u fiducijarnu valutu

MOODENG Spot trgovanje

MOODENG USDT-M terminski ugovori

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Moo Deng Logotip

Moo Deng Cijena(MOODENG)

1 MOODENG u USD cijena uživo:

$0.12354
$0.12354$0.12354
-3.64%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Moo Deng (MOODENG)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:11:20 (UTC+8)

Moo Deng (MOODENG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.12148
$ 0.12148$ 0.12148
24-satna najniža cijena
$ 0.13815
$ 0.13815$ 0.13815
24-satna najviša cijena

$ 0.12148
$ 0.12148$ 0.12148

$ 0.13815
$ 0.13815$ 0.13815

$ 0.6910521762606505
$ 0.6910521762606505$ 0.6910521762606505

$ 0.00000706993278775
$ 0.00000706993278775$ 0.00000706993278775

-1.49%

-3.64%

-7.74%

-7.74%

Moo Deng (MOODENG) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.12378. Tijekom protekla 24 sata, MOODENGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.12148 i najviše cijene $ 0.13815, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MOODENG je $ 0.6910521762606505, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000706993278775.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MOODENG se promijenio za -1.49% u posljednjih sat vremena, -3.64% u posljednjih 24 sata i -7.74% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Moo Deng (MOODENG)

No.292

$ 122.54M
$ 122.54M$ 122.54M

$ 3.11M
$ 3.11M$ 3.11M

$ 122.54M
$ 122.54M$ 122.54M

989.97M
989.97M 989.97M

989,971,791.17
989,971,791.17 989,971,791.17

989,971,791.17
989,971,791.17 989,971,791.17

100.00%

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Moo Deng je $ 122.54M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 3.11M. Količina u optjecaju MOODENG je 989.97M, s ukupnom količinom od 989971791.17. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 122.54M.

Moo Deng (MOODENG) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Moo Deng za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0046667-3.64%
30 dana$ -0.03241-20.76%
60 dana$ -0.06353-33.92%
90 dana$ -0.0836-40.32%
Moo Deng promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u MOODENG od $ -0.0046667 (-3.64%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Moo Deng 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.03241 (-20.76%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Moo Deng 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u MOODENG od $ -0.06353 (-33.92%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Moo Deng 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0836 (-40.32%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Moo Deng (MOODENG)?

Pogledajte Moo Deng stranicu Povijest cijena sada.

Što je Moo Deng (MOODENG)

Moo Deng is a meme coin on the Solana chain.

Moo Deng dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Moo Deng ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti MOODENG dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Moo Deng na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Moo Deng učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Moo Deng Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Moo Deng (MOODENG) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Moo Deng (MOODENG) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Moo Deng.

Provjerite Moo Deng predviđanje cijene sada!

Moo Deng (MOODENG) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Moo Deng (MOODENG) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MOODENG opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Moo Deng (MOODENG)

Tražiš kako kupiti Moo Deng? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Moo Deng na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

MOODENG u lokalnim valutama

1 Moo Deng(MOODENG) u VND
3,257.2707
1 Moo Deng(MOODENG) u AUD
A$0.1881456
1 Moo Deng(MOODENG) u GBP
0.0903594
1 Moo Deng(MOODENG) u EUR
0.105213
1 Moo Deng(MOODENG) u USD
$0.12378
1 Moo Deng(MOODENG) u MYR
RM0.5223516
1 Moo Deng(MOODENG) u TRY
5.0898336
1 Moo Deng(MOODENG) u JPY
¥18.19566
1 Moo Deng(MOODENG) u ARS
ARS$170.4958098
1 Moo Deng(MOODENG) u RUB
9.9729546
1 Moo Deng(MOODENG) u INR
10.8914022
1 Moo Deng(MOODENG) u IDR
Rp2,029.1800032
1 Moo Deng(MOODENG) u KRW
172.394595
1 Moo Deng(MOODENG) u PHP
7.0703136
1 Moo Deng(MOODENG) u EGP
￡E.6.0070434
1 Moo Deng(MOODENG) u BRL
R$0.6721254
1 Moo Deng(MOODENG) u CAD
C$0.1695786
1 Moo Deng(MOODENG) u BDT
15.0429834
1 Moo Deng(MOODENG) u NGN
189.5554542
1 Moo Deng(MOODENG) u COP
$497.1079068
1 Moo Deng(MOODENG) u ZAR
R.2.178528
1 Moo Deng(MOODENG) u UAH
5.1207786
1 Moo Deng(MOODENG) u VES
Bs18.07188
1 Moo Deng(MOODENG) u CLP
$120.0666
1 Moo Deng(MOODENG) u PKR
Rs35.0743008
1 Moo Deng(MOODENG) u KZT
66.6196338
1 Moo Deng(MOODENG) u THB
฿3.998094
1 Moo Deng(MOODENG) u TWD
NT$3.7901436
1 Moo Deng(MOODENG) u AED
د.إ0.4542726
1 Moo Deng(MOODENG) u CHF
Fr0.099024
1 Moo Deng(MOODENG) u HKD
HK$0.9642462
1 Moo Deng(MOODENG) u AMD
֏47.3161428
1 Moo Deng(MOODENG) u MAD
.د.م1.1115444
1 Moo Deng(MOODENG) u MXN
$2.3072592
1 Moo Deng(MOODENG) u SAR
ريال0.464175
1 Moo Deng(MOODENG) u PLN
0.4493214
1 Moo Deng(MOODENG) u RON
лв0.5359674
1 Moo Deng(MOODENG) u SEK
kr1.1622942
1 Moo Deng(MOODENG) u BGN
лв0.2054748
1 Moo Deng(MOODENG) u HUF
Ft41.7608964
1 Moo Deng(MOODENG) u CZK
2.580813
1 Moo Deng(MOODENG) u KWD
د.ك0.0377529
1 Moo Deng(MOODENG) u ILS
0.414663
1 Moo Deng(MOODENG) u AOA
Kz112.8341346
1 Moo Deng(MOODENG) u BHD
.د.ب0.04654128
1 Moo Deng(MOODENG) u BMD
$0.12378
1 Moo Deng(MOODENG) u DKK
kr0.7884786
1 Moo Deng(MOODENG) u HNL
L3.2380848
1 Moo Deng(MOODENG) u MUR
5.669124
1 Moo Deng(MOODENG) u NAD
$2.1735768
1 Moo Deng(MOODENG) u NOK
kr1.2365622
1 Moo Deng(MOODENG) u NZD
$0.2091882
1 Moo Deng(MOODENG) u PAB
B/.0.12378
1 Moo Deng(MOODENG) u PGK
K0.5235894
1 Moo Deng(MOODENG) u QAR
ر.ق0.4505592
1 Moo Deng(MOODENG) u RSD
дин.12.384189

Moo Deng Resurs

Za dublje razumijevanje Moo Deng, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Moo Deng web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Moo Deng

Koliko Moo Deng (MOODENG) vrijedi danas?
Cijena MOODENG uživo u USD je 0.12378 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MOODENG u USD?
Trenutačna cijena MOODENG u USD je $ 0.12378. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Moo Deng?
Tržišna kapitalizacija za MOODENG je $ 122.54M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MOODENG?
Količina u optjecaju za MOODENG je 989.97M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MOODENG?
MOODENG je postigao ATH cijenu od 0.6910521762606505 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MOODENG?
MOODENG je vidio ATL cijenu od 0.00000706993278775 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MOODENG?
24-satni obujam trgovanja za MOODENG je $ 3.11M USD.
Hoće li MOODENG još narasti ove godine?
MOODENG mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MOODENG predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:11:20 (UTC+8)

Moo Deng (MOODENG) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

MOODENG u USD kalkulator

Iznos

MOODENG
MOODENG
USD
USD

1 MOODENG = 0.12378 USD

Trgujte MOODENG

MOODENGUSDT
$0.12354
$0.12354$0.12354
-3.67%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine