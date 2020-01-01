USUAL (USUAL) Tokenomika

USUAL (USUAL) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u USUAL (USUAL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

USUAL (USUAL) Informacije

Total Supply: 4000000000 USUAL.Usual is a secure and decentralized fiat-backed stablecoin issuer that redistributes ownership and value through the $USUAL token.

Službena web stranica:
https://usual.money/
Bijela knjiga:
https://docs.usual.money/start-here/why-usual
Istraživač blokova:
https://etherscan.io/token/0xC4441c2BE5d8fA8126822B9929CA0b81Ea0DE38E

USUAL (USUAL) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za USUAL (USUAL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 69.73M
$ 69.73M$ 69.73M
Ukupna količina:
$ 1.38B
$ 1.38B$ 1.38B
Količina u optjecaju:
$ 1.20B
$ 1.20B$ 1.20B
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 232.80M
$ 232.80M$ 232.80M
Povijesni maksimum:
$ 1.6531
$ 1.6531$ 1.6531
Povijesni minimum:
$ 0.058198481134613664
$ 0.058198481134613664$ 0.058198481134613664
Trenutna cijena:
$ 0.0582
$ 0.0582$ 0.0582

USUAL (USUAL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike USUAL (USUAL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj USUAL tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja USUAL tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku USUAL tokena, istražite USUAL cijenu tokena uživo!

Kako kupiti USUAL

Jeste li zainteresirani za dodavanje USUAL (USUAL) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje USUAL, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

USUAL (USUAL) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena USUAL pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

USUAL Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide USUAL? Naša USUAL stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.