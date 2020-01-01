Solv Protocol (SOLV) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Solv Protocol (SOLV), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Solv Protocol (SOLV) Informacije Leading Bitcoin Staking Platform. Powered by SAL. Službena web stranica: https://Solv.finance/?chl=CMC Bijela knjiga: https://docs.solv.finance/solv-documentation/?chl=CMC Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0xabe8e5cabe24cb36df9540088fd7ce1175b9bc52 Kupi SOLV odmah!

Solv Protocol (SOLV) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Solv Protocol (SOLV), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 64.73M $ 64.73M $ 64.73M Ukupna količina: $ 8.40B $ 8.40B $ 8.40B Količina u optjecaju: $ 1.48B $ 1.48B $ 1.48B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 421.76M $ 421.76M $ 421.76M Povijesni maksimum: $ 0.19474 $ 0.19474 $ 0.19474 Povijesni minimum: $ 0.021765277438440773 $ 0.021765277438440773 $ 0.021765277438440773 Trenutna cijena: $ 0.04366 $ 0.04366 $ 0.04366 Saznajte više o cijeni Solv Protocol (SOLV)

Solv Protocol (SOLV) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Solv Protocol (SOLV) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SOLV tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SOLV tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SOLV tokena, istražite SOLV cijenu tokena uživo!

Jeste li zainteresirani za dodavanje Solv Protocol (SOLV) u svoj portfelj?

Solv Protocol (SOLV) Povijest cijena Analiza povijesti cijena SOLV pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite SOLV povijest cijena odmah!

SOLV Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SOLV? Naša SOLV stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SOLV predviđanje cijene tokena odmah!

