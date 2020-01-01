Core DAO (CORE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Core DAO (CORE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Core DAO (CORE) Informacije Core is an EVM-Compatible L1 chain. It is secured by the novel consensus mechanism called “Satoshi Plus” which secures the network using a combination of delegated BTC mining hash and delegated proof of stake. Core provides the composability of an EVM chain, with the decentralization and security of Bitcoin. Solving the blockchain trilemma. Službena web stranica: https://www.coredao.org/ Bijela knjiga: https://docs.coredao.org/core-white-paper-v1.0.5/ Istraživač blokova: https://scan.coredao.org/ Kupi CORE odmah!

Core DAO (CORE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Core DAO (CORE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 423.06M $ 423.06M $ 423.06M Ukupna količina: $ 2.09B $ 2.09B $ 2.09B Količina u optjecaju: $ 1.01B $ 1.01B $ 1.01B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 879.27M $ 879.27M $ 879.27M Povijesni maksimum: $ 30.003 $ 30.003 $ 30.003 Povijesni minimum: $ 0.34324412364907425 $ 0.34324412364907425 $ 0.34324412364907425 Trenutna cijena: $ 0.4187 $ 0.4187 $ 0.4187 Saznajte više o cijeni Core DAO (CORE)

Core DAO (CORE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Core DAO (CORE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CORE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CORE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CORE tokena, istražite CORE cijenu tokena uživo!

Kako kupiti CORE Jeste li zainteresirani za dodavanje Core DAO (CORE) u svoj portfelj?

Core DAO (CORE) Povijest cijena Analiza povijesti cijena CORE pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

CORE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide CORE? Naša CORE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

