Total Supply: 4000000000 USUAL.Usual is a secure and decentralized fiat-backed stablecoin issuer that redistributes ownership and value through the $USUAL token.

PoredakNo.430

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)1.73%

Količina u optjecaju1,216,814,050.8796136

Maksimalna količina4,000,000,000

Ukupna količina1,399,768,449.2626941

Stopa optjecaja0.3042%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena1.6356173831858944,2024-12-20

Najniža cijena0.05592409875495594,2025-09-04

Javni blockchainETH

