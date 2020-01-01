Stakestone (STO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Stakestone (STO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Stakestone (STO) Informacije StakeStone is a decentralized liquidity infrastructure protocol designed to enhance staking and liquidity distribution across blockchain networks. Our innovative solutions for staking assets like ETH, BTC, enabling efficient liquidity redistribution while offering users optimized returns. Službena web stranica: https://stakestone.io/ Bijela knjiga: https://static.stakestone.io/whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0xdAf1695c41327b61B9b9965Ac6A5843A3198cf07 Kupi STO odmah!

Stakestone (STO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Stakestone (STO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 17.93M $ 17.93M $ 17.93M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 225.33M $ 225.33M $ 225.33M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 79.56M $ 79.56M $ 79.56M Povijesni maksimum: $ 0.2678 $ 0.2678 $ 0.2678 Povijesni minimum: $ 0.05273459706092496 $ 0.05273459706092496 $ 0.05273459706092496 Trenutna cijena: $ 0.07956 $ 0.07956 $ 0.07956 Saznajte više o cijeni Stakestone (STO)

Stakestone (STO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Stakestone (STO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj STO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja STO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku STO tokena, istražite STO cijenu tokena uživo!

Kako kupiti STO Jeste li zainteresirani za dodavanje Stakestone (STO) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje STO, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati STO na MEXC-u odmah!

Stakestone (STO) Povijest cijena Analiza povijesti cijena STO pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite STO povijest cijena odmah!

STO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide STO? Naša STO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte STO predviđanje cijene tokena odmah!

