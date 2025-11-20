Falcon Finance Cijena danas

Trenutačna cijena Falcon Finance (USDF) danas je $ 0.9974, s promjenom od 0.02% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije USDF u USD je $ 0.9974 po USDF.

Falcon Finance trenutačno je na #201 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 2.08B, s količinom u optjecaju od 2.08B USDF. Tijekom posljednja 24 sata, USDF trgovao je između $ 0.9974 (niska) i $ 0.999 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.0243014891348232, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.909369011278203.

U kratkoročnim performansama, USDF se kretao 0.00% u posljednjem satu i -0.08% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 20.90K.

Informacije o tržištu Falcon Finance (USDF)

Poredak No.201 Tržišna kapitalizacija $ 2.08B$ 2.08B $ 2.08B Obujam (24 sata) $ 20.90K$ 20.90K $ 20.90K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.08B$ 2.08B $ 2.08B Količina u optjecaju 2.08B 2.08B 2.08B Ukupna količina 2,084,253,937.6450984 2,084,253,937.6450984 2,084,253,937.6450984 Javni blockchain ETH

