Falcon Finance (USDF) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Falcon Finance (USDF), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-21 06:40:11 (UTC+8)
Falcon Finance (USDF) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Falcon Finance (USDF), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 2.08B
Ukupna količina:
$ 2.08B
Količina u optjecaju:
$ 2.08B
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 2.08B
Povijesni maksimum:
$ 3.4875
Povijesni minimum:
$ 0.909369011278203
Trenutna cijena:
$ 0.9958
Falcon Finance (USDF) Informacije

Falcon Finance is a next-generation synthetic dollar protocol designed to provide sustainable and competitive yield generation in all market conditions. Built on institutional-grade risk frameworks with a foundation of transparency, Falcon Finance sets a new benchmark for synthetic assets in decentralized finance.

Službena web stranica:
https://falcon.finance/
Bijela knjiga:
https://falcon.finance/whitepaper-v2.pdf
Istraživač blokova:
https://etherscan.io/token/0xFa2B947eEc368f42195f24F36d2aF29f7c24CeC2

Falcon Finance (USDF) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Falcon Finance (USDF) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj USDF tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja USDF tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku USDF tokena, istražite USDF cijenu tokena uživo!

