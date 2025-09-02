Što je UMA (UMA)

Universal Market Access (UMA) is a protocol for the development, issuance, and settlement of derivatives for any underlying asset built on the Ethereum blockchain. A user can generate and create smart-contract governed meta-tokens based off of a derivative, and then take a position long or short of that asset without needing to hold the underlying asset.

UMA (UMA) Tokenomika

Kako kupiti UMA (UMA)

UMA Resurs

Za dublje razumijevanje UMA, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o UMA Koliko UMA (UMA) vrijedi danas? Cijena UMA uživo u USD je 1.3277 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena UMA u USD? $ 1.3277 . Provjerite Trenutačna cijena UMA u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija UMA? Tržišna kapitalizacija za UMA je $ 119.23M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za UMA? Količina u optjecaju za UMA je 89.80M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za UMA? UMA je postigao ATH cijenu od 43.36929981 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za UMA? UMA je vidio ATL cijenu od 0.8985981014222436 USD . Koliki je obujam trgovanja za UMA? 24-satni obujam trgovanja za UMA je $ 575.64K USD . Hoće li UMA još narasti ove godine? UMA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte UMA predviđanje cijene za detaljniju analizu.

