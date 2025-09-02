Više o UMA

UMA Cijena(UMA)

$1.3277
-1.65%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena UMA (UMA)
UMA (UMA) Informacije o cijeni (USD)

$ 1.3146
$ 1.4213
24-satna najviša cijena

UMA (UMA) cijena u stvarnom vremenu je $ 1.3277. Tijekom protekla 24 sata, UMAtrgovalo je između najniže cijene $ 1.3146 i najviše cijene $ 1.4213, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena UMA je $ 43.36929981, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.8985981014222436.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, UMA se promijenio za +0.30% u posljednjih sat vremena, -1.65% u posljednjih 24 sata i -2.70% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu UMA (UMA)

No.309

$ 119.23M
$ 119.23M$ 119.23M

$ 575.64K
$ 575.64K$ 575.64K

$ 167.22M
$ 167.22M$ 167.22M

89.80M
89.80M 89.80M

125,947,690.3994169
125,947,690.3994169 125,947,690.3994169

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija UMA je $ 119.23M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 575.64K. Količina u optjecaju UMA je 89.80M, s ukupnom količinom od 125947690.3994169. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 167.22M.

UMA (UMA) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena UMA za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.022275-1.65%
30 dana$ +0.1528+13.00%
60 dana$ +0.2069+18.46%
90 dana$ +0.1052+8.60%
UMA promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u UMA od $ -0.022275 (-1.65%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

UMA 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.1528 (+13.00%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

UMA 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u UMA od $ +0.2069 (+18.46%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

UMA 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.1052 (+8.60%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena UMA (UMA)?

Pogledajte UMA stranicu Povijest cijena sada.

Što je UMA (UMA)

Universal Market Access (UMA) is a protocol for the development, issuance, and settlement of derivatives for any underlying asset built on the Ethereum blockchain. A user can generate and create smart-contract governed meta-tokens based off of a derivative, and then take a position long or short of that asset without needing to hold the underlying asset.

UMA dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje UMA ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti UMA dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o UMA na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje UMA učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

UMA Predviđanje cijene (USD)

Koliko će UMA (UMA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših UMA (UMA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za UMA.

Provjerite UMA predviđanje cijene sada!

UMA (UMA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike UMA (UMA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o UMA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti UMA (UMA)

Tražiš kako kupiti UMA? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti UMA na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

UMA u lokalnim valutama

UMA Resurs

Za dublje razumijevanje UMA, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena UMA web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o UMA

Koliko UMA (UMA) vrijedi danas?
Cijena UMA uživo u USD je 1.3277 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena UMA u USD?
Trenutačna cijena UMA u USD je $ 1.3277. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija UMA?
Tržišna kapitalizacija za UMA je $ 119.23M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za UMA?
Količina u optjecaju za UMA je 89.80M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za UMA?
UMA je postigao ATH cijenu od 43.36929981 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za UMA?
UMA je vidio ATL cijenu od 0.8985981014222436 USD.
Koliki je obujam trgovanja za UMA?
24-satni obujam trgovanja za UMA je $ 575.64K USD.
Hoće li UMA još narasti ove godine?
UMA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte UMA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

