Universal Market Access (UMA) is a protocol for the development, issuance, and settlement of derivatives for any underlying asset built on the Ethereum blockchain. A user can generate and create smart-contract governed meta-tokens based off of a derivative, and then take a position long or short of that asset without needing to hold the underlying asset.

ImeUMA

PoredakNo.316

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)19.67%

Količina u optjecaju89,945,804.49223869

Maksimalna količina0

Ukupna količina126,045,452.89201257

Stopa optjecaja%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena43.36929981,2021-02-04

Najniža cijena0.8985981014222436,2025-04-07

Javni blockchainETH

Sektor

Društvene mreže

