ULTIMA Cijena(ULTIMA)

1 ULTIMA u USD cijena uživo:

$7,183.37
$7,183.37$7,183.37
-2.97%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena ULTIMA (ULTIMA)
ULTIMA (ULTIMA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 6,902.51
$ 6,902.51$ 6,902.51
24-satna najniža cijena
$ 7,640
$ 7,640$ 7,640
24-satna najviša cijena

$ 6,902.51
$ 6,902.51$ 6,902.51

$ 7,640
$ 7,640$ 7,640

$ 22,681.001065843044
$ 22,681.001065843044$ 22,681.001065843044

$ 2,046.4140488264795
$ 2,046.4140488264795$ 2,046.4140488264795

+2.58%

-2.97%

-17.43%

-17.43%

ULTIMA (ULTIMA) cijena u stvarnom vremenu je $ 7,183.37. Tijekom protekla 24 sata, ULTIMAtrgovalo je između najniže cijene $ 6,902.51 i najviše cijene $ 7,640, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ULTIMA je $ 22,681.001065843044, dok je najniža cijena svih vremena $ 2,046.4140488264795.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ULTIMA se promijenio za +2.58% u posljednjih sat vremena, -2.97% u posljednjih 24 sata i -17.43% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ULTIMA (ULTIMA)

No.223

$ 268.72M
$ 268.72M$ 268.72M

$ 1.96M
$ 1.96M$ 1.96M

$ 718.34M
$ 718.34M$ 718.34M

37.41K
37.41K 37.41K

100,000
100,000 100,000

100,000
100,000 100,000

37.40%

SMART

Trenutačna tržišna kapitalizacija ULTIMA je $ 268.72M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.96M. Količina u optjecaju ULTIMA je 37.41K, s ukupnom količinom od 100000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 718.34M.

ULTIMA (ULTIMA) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena ULTIMA za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -219.8764-2.97%
30 dana$ +2,823.75+64.77%
60 dana$ +469.25+6.98%
90 dana$ -14.27-0.20%
ULTIMA promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u ULTIMA od $ -219.8764 (-2.97%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

ULTIMA 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +2,823.75 (+64.77%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

ULTIMA 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ULTIMA od $ +469.25 (+6.98%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

ULTIMA 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -14.27 (-0.20%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena ULTIMA (ULTIMA)?

Pogledajte ULTIMA stranicu Povijest cijena sada.

Što je ULTIMA (ULTIMA)

ULTIMA is a powerful cryptocurrency ecosystem centered on the ULTIMA token. Our ecosystem unites a range of innovative products: modern crypto wallets, a unique crypto debit card, a crowdfunding platform, its own marketplace and more. A lot of our products are unique in the crypto market.

ULTIMA dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje ULTIMA ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti ULTIMA dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o ULTIMA na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje ULTIMA učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

ULTIMA Predviđanje cijene (USD)

Koliko će ULTIMA (ULTIMA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših ULTIMA (ULTIMA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za ULTIMA.

Provjerite ULTIMA predviđanje cijene sada!

ULTIMA (ULTIMA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike ULTIMA (ULTIMA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ULTIMA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti ULTIMA (ULTIMA)

Tražiš kako kupiti ULTIMA? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti ULTIMA na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

ULTIMA u lokalnim valutama

1 ULTIMA(ULTIMA) u VND
189,030,381.55
1 ULTIMA(ULTIMA) u AUD
A$10,918.7224
1 ULTIMA(ULTIMA) u GBP
5,243.8601
1 ULTIMA(ULTIMA) u EUR
6,105.8645
1 ULTIMA(ULTIMA) u USD
$7,183.37
1 ULTIMA(ULTIMA) u MYR
RM30,313.8214
1 ULTIMA(ULTIMA) u TRY
295,523.8418
1 ULTIMA(ULTIMA) u JPY
¥1,055,955.39
1 ULTIMA(ULTIMA) u ARS
ARS$9,894,445.6717
1 ULTIMA(ULTIMA) u RUB
578,764.1209
1 ULTIMA(ULTIMA) u INR
632,136.56
1 ULTIMA(ULTIMA) u IDR
Rp117,760,145.0928
1 ULTIMA(ULTIMA) u KRW
10,004,638.5675
1 ULTIMA(ULTIMA) u PHP
410,385.9281
1 ULTIMA(ULTIMA) u EGP
￡E.348,608.9461
1 ULTIMA(ULTIMA) u BRL
R$39,005.6991
1 ULTIMA(ULTIMA) u CAD
C$9,841.2169
1 ULTIMA(ULTIMA) u BDT
872,994.9561
1 ULTIMA(ULTIMA) u NGN
11,000,540.9843
1 ULTIMA(ULTIMA) u COP
$28,848,844.9222
1 ULTIMA(ULTIMA) u ZAR
R.126,499.1457
1 ULTIMA(ULTIMA) u UAH
297,176.0169
1 ULTIMA(ULTIMA) u VES
Bs1,048,772.02
1 ULTIMA(ULTIMA) u CLP
$6,967,868.9
1 ULTIMA(ULTIMA) u PKR
Rs2,035,479.7232
1 ULTIMA(ULTIMA) u KZT
3,866,161.5677
1 ULTIMA(ULTIMA) u THB
฿232,094.6847
1 ULTIMA(ULTIMA) u TWD
NT$220,026.6231
1 ULTIMA(ULTIMA) u AED
د.إ26,362.9679
1 ULTIMA(ULTIMA) u CHF
Fr5,746.696
1 ULTIMA(ULTIMA) u HKD
HK$55,958.4523
1 ULTIMA(ULTIMA) u AMD
֏2,745,915.0162
1 ULTIMA(ULTIMA) u MAD
.د.م64,506.6626
1 ULTIMA(ULTIMA) u MXN
$133,969.8505
1 ULTIMA(ULTIMA) u SAR
ريال26,937.6375
1 ULTIMA(ULTIMA) u PLN
26,075.6331
1 ULTIMA(ULTIMA) u RON
лв31,103.9921
1 ULTIMA(ULTIMA) u SEK
kr67,380.0106
1 ULTIMA(ULTIMA) u BGN
лв11,996.2279
1 ULTIMA(ULTIMA) u HUF
Ft2,423,525.3706
1 ULTIMA(ULTIMA) u CZK
149,773.2645
1 ULTIMA(ULTIMA) u KWD
د.ك2,190.92785
1 ULTIMA(ULTIMA) u ILS
24,064.2895
1 ULTIMA(ULTIMA) u AOA
Kz6,548,144.5909
1 ULTIMA(ULTIMA) u BHD
.د.ب2,700.94712
1 ULTIMA(ULTIMA) u BMD
$7,183.37
1 ULTIMA(ULTIMA) u DKK
kr45,758.0669
1 ULTIMA(ULTIMA) u HNL
L187,916.9592
1 ULTIMA(ULTIMA) u MUR
328,998.346
1 ULTIMA(ULTIMA) u NAD
$126,139.9772
1 ULTIMA(ULTIMA) u NOK
kr71,761.8663
1 ULTIMA(ULTIMA) u NZD
$12,139.8953
1 ULTIMA(ULTIMA) u PAB
B/.7,183.37
1 ULTIMA(ULTIMA) u PGK
K30,385.6551
1 ULTIMA(ULTIMA) u QAR
ر.ق26,147.4668
1 ULTIMA(ULTIMA) u RSD
дин.718,696.1685

ULTIMA Resurs

Za dublje razumijevanje ULTIMA, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena ULTIMA web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o ULTIMA

Koliko ULTIMA (ULTIMA) vrijedi danas?
Cijena ULTIMA uživo u USD je 7,183.37 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ULTIMA u USD?
Trenutačna cijena ULTIMA u USD je $ 7,183.37. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija ULTIMA?
Tržišna kapitalizacija za ULTIMA je $ 268.72M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ULTIMA?
Količina u optjecaju za ULTIMA je 37.41K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ULTIMA?
ULTIMA je postigao ATH cijenu od 22,681.001065843044 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ULTIMA?
ULTIMA je vidio ATL cijenu od 2,046.4140488264795 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ULTIMA?
24-satni obujam trgovanja za ULTIMA je $ 1.96M USD.
Hoće li ULTIMA još narasti ove godine?
ULTIMA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ULTIMA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

