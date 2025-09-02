Više o ZKP

Panther Protocol Cijena(ZKP)

1 ZKP u USD cijena uživo:

$0.00735
$0.00735
-0.67%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Panther Protocol (ZKP)
Panther Protocol (ZKP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00726
$ 0.00726
24-satna najniža cijena
$ 0.00744
$ 0.00744
24-satna najviša cijena

$ 0.00726
$ 0.00726

$ 0.00744
$ 0.00744

$ 0.43908466599544116
$ 0.43908466599544116

$ 0.006980003897759854
$ 0.006980003897759854

-0.28%

-0.67%

-2.78%

-2.78%

Panther Protocol (ZKP) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00735. Tijekom protekla 24 sata, ZKPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00726 i najviše cijene $ 0.00744, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ZKP je $ 0.43908466599544116, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.006980003897759854.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ZKP se promijenio za -0.28% u posljednjih sat vremena, -0.67% u posljednjih 24 sata i -2.78% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Panther Protocol (ZKP)

No.3790

$ 0.00
$ 0.00

$ 199.73K
$ 199.73K

$ 7.35M
$ 7.35M

0.00
0.00

1,000,000,000
1,000,000,000

361,989,711
361,989,711

0.00%

MATIC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Panther Protocol je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 199.73K. Količina u optjecaju ZKP je 0.00, s ukupnom količinom od 361989711. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.35M.

Panther Protocol (ZKP) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Panther Protocol za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0000496-0.67%
30 dana$ -0.00062-7.78%
60 dana$ -0.00211-22.31%
90 dana$ -0.0039-34.67%
Panther Protocol promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u ZKP od $ -0.0000496 (-0.67%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Panther Protocol 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00062 (-7.78%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Panther Protocol 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ZKP od $ -0.00211 (-22.31%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Panther Protocol 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0039 (-34.67%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Panther Protocol (ZKP)?

Pogledajte Panther Protocol stranicu Povijest cijena sada.

Što je Panther Protocol (ZKP)

Panther Protocol is an end-to-end solution that restores privacy in Web3 and DeFi while providing financial institutions with full ownership of their data as they participate in decentralized finance.

Panther Protocol dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Panther Protocol ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti ZKP dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Panther Protocol na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Panther Protocol učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Panther Protocol Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Panther Protocol (ZKP) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Panther Protocol (ZKP) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Panther Protocol.

Provjerite Panther Protocol predviđanje cijene sada!

Panther Protocol (ZKP) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Panther Protocol (ZKP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ZKP opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Panther Protocol (ZKP)

Tražiš kako kupiti Panther Protocol? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Panther Protocol na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

ZKP u lokalnim valutama

Panther Protocol Resurs

Za dublje razumijevanje Panther Protocol, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Panther Protocol web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Panther Protocol

Koliko Panther Protocol (ZKP) vrijedi danas?
Cijena ZKP uživo u USD je 0.00735 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ZKP u USD?
Trenutačna cijena ZKP u USD je $ 0.00735. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Panther Protocol?
Tržišna kapitalizacija za ZKP je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ZKP?
Količina u optjecaju za ZKP je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ZKP?
ZKP je postigao ATH cijenu od 0.43908466599544116 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ZKP?
ZKP je vidio ATL cijenu od 0.006980003897759854 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ZKP?
24-satni obujam trgovanja za ZKP je $ 199.73K USD.
Hoće li ZKP još narasti ove godine?
ZKP mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ZKP predviđanje cijene za detaljniju analizu.
