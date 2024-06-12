ULTIMA

ULTIMA is a powerful cryptocurrency ecosystem centered on the ULTIMA token. Our ecosystem unites a range of innovative products: modern crypto wallets, a unique crypto debit card, a crowdfunding platform, its own marketplace and more. A lot of our products are unique in the crypto market.

PoredakNo.218

Tržišna kapitalizacija$0,00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0,00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)63 538,08%

Količina u optjecaju37 409

Maksimalna količina100 000

Ukupna količina100 000

Stopa optjecaja0.374%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena22681.001065843044,2025-02-14

Najniža cijena2046.4140488264795,2024-06-12

Javni blockchainSMART

