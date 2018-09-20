Token Pocket (TPT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Token Pocket (TPT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Token Pocket (TPT) Informacije TPT, or TokenPocket Token, is the utility token of the TokenPocket ecosystem (referred to as the TP ecosystem). TPT can be used in various scenarios as a payment method and proof of membership benefits, serving as a connective thread throughout the TP ecosystem, with its rights and applications continuously expanding. TPT is a fully circulating token with a long-term deflationary model. Starting from July 1, 2025, the TokenPocket Foundation plans to implement a biannual buyback and burn program for TPT, aiming to reduce its total supply from 3.466 billion to 1 billion tokens. Službena web stranica: https://www.tp.xyz/ Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0xeca41281c24451168a37211f0bc2b8645af45092 Kupi TPT odmah!

Token Pocket (TPT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Token Pocket (TPT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 59.61M $ 59.61M $ 59.61M Ukupna količina: $ 3.47B $ 3.47B $ 3.47B Količina u optjecaju: $ 3.47B $ 3.47B $ 3.47B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 101.46M $ 101.46M $ 101.46M Povijesni maksimum: $ 0.14943 $ 0.14943 $ 0.14943 Povijesni minimum: $ 0.00079179 $ 0.00079179 $ 0.00079179 Trenutna cijena: $ 0.017197 $ 0.017197 $ 0.017197 Saznajte više o cijeni Token Pocket (TPT)

Token Pocket (TPT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Token Pocket (TPT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TPT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TPT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TPT tokena, istražite TPT cijenu tokena uživo!

Kako kupiti TPT Jeste li zainteresirani za dodavanje Token Pocket (TPT) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje TPT, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati TPT na MEXC-u odmah!

Token Pocket (TPT) Povijest cijena Analiza povijesti cijena TPT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite TPT povijest cijena odmah!

TPT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide TPT? Naša TPT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte TPT predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!