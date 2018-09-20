Token Pocket (TPT) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Token Pocket (TPT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Token Pocket (TPT) Informacije

TPT, or TokenPocket Token, is the utility token of the TokenPocket ecosystem (referred to as the TP ecosystem). TPT can be used in various scenarios as a payment method and proof of membership benefits, serving as a connective thread throughout the TP ecosystem, with its rights and applications continuously expanding. TPT is a fully circulating token with a long-term deflationary model. Starting from July 1, 2025, the TokenPocket Foundation plans to implement a biannual buyback and burn program for TPT, aiming to reduce its total supply from 3.466 billion to 1 billion tokens.

Službena web stranica:
https://www.tp.xyz/
Istraživač blokova:
https://bscscan.com/token/0xeca41281c24451168a37211f0bc2b8645af45092

Token Pocket (TPT) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Token Pocket (TPT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 59.61M
$ 59.61M
Ukupna količina:
$ 3.47B
$ 3.47B
Količina u optjecaju:
$ 3.47B
$ 3.47B
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 101.46M
$ 101.46M
Povijesni maksimum:
$ 0.14943
$ 0.14943
Povijesni minimum:
$ 0.00079179
$ 0.00079179
Trenutna cijena:
$ 0.017197
$ 0.017197

Token Pocket (TPT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Token Pocket (TPT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj TPT tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja TPT tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku TPT tokena, istražite TPT cijenu tokena uživo!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.