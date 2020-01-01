Puffer (PUFFER) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Puffer (PUFFER), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Puffer (PUFFER) Informacije Revolutionizing Ethereum's Infrastructure with Integrated Liquid Restaking, Based Rollups, and Preconfirmation Services. Puffer has evolved from the first native Liquid Restaking Protocol into a comprehensive Ethereum scaling solution. Puffer’s suite of synergistic products, including liquid restaking (LRT), Based Rollups, and a preconfirmation AVS. Powered by natively restaked validators and the AVS, the UniFi based rollup stack addresses liquidity fragmentation across Ethereum while providing instant settlement and 100ms transactions. Službena web stranica: https://www.puffer.fi/ Bijela knjiga: https://docs.puffer.fi/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x4d1C297d39C5c1277964D0E3f8Aa901493664530 Kupi PUFFER odmah!

Puffer (PUFFER) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Puffer (PUFFER), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 36.19M $ 36.19M $ 36.19M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 175.95M $ 175.95M $ 175.95M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 205.70M $ 205.70M $ 205.70M Povijesni maksimum: $ 1.0078 $ 1.0078 $ 1.0078 Povijesni minimum: $ 0.1379968490783011 $ 0.1379968490783011 $ 0.1379968490783011 Trenutna cijena: $ 0.2057 $ 0.2057 $ 0.2057 Saznajte više o cijeni Puffer (PUFFER)

Puffer (PUFFER) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Puffer (PUFFER) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PUFFER tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PUFFER tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PUFFER tokena, istražite PUFFER cijenu tokena uživo!

Puffer (PUFFER) Povijest cijena Analiza povijesti cijena PUFFER pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite PUFFER povijest cijena odmah!

PUFFER Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PUFFER? Naša PUFFER stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte PUFFER predviđanje cijene tokena odmah!

