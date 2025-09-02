Više o TPT

Token Pocket Cijena(TPT)

Grafikon aktualnih cijena Token Pocket (TPT)
Token Pocket (TPT) Informacije o cijeni (USD)

Token Pocket (TPT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.016639. Tijekom protekla 24 sata, TPTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.016113 i najviše cijene $ 0.01717, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TPT je $ 38.496105725255674, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00079179.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TPT se promijenio za -0.14% u posljednjih sat vremena, -0.98% u posljednjih 24 sata i +4.74% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Trenutačna tržišna kapitalizacija Token Pocket je $ 57.68M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 54.45K. Količina u optjecaju TPT je 3.47B, s ukupnom količinom od 3466457400. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 98.17M.

Token Pocket (TPT) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Token Pocket za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00016468-0.98%
30 dana$ +0.000153+0.92%
60 dana$ +0.006606+65.84%
90 dana$ +0.008541+105.47%
Token Pocket promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u TPT od $ -0.00016468 (-0.98%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Token Pocket 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.000153 (+0.92%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Token Pocket 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u TPT od $ +0.006606 (+65.84%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Token Pocket 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.008541 (+105.47%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Token Pocket (TPT)?

Pogledajte Token Pocket stranicu Povijest cijena sada.

Što je Token Pocket (TPT)

TPT, or TokenPocket Token, is the utility token of the TokenPocket ecosystem (referred to as the TP ecosystem). TPT can be used in various scenarios as a payment method and proof of membership benefits, serving as a connective thread throughout the TP ecosystem, with its rights and applications continuously expanding. TPT is a fully circulating token with a long-term deflationary model. Starting from July 1, 2025, the TokenPocket Foundation plans to implement a biannual buyback and burn program for TPT, aiming to reduce its total supply from 3.466 billion to 1 billion tokens.

Token Pocket dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Token Pocket ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti TPT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Token Pocket na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Token Pocket učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Token Pocket Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Token Pocket (TPT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Token Pocket (TPT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Token Pocket.

Provjerite Token Pocket predviđanje cijene sada!

Token Pocket (TPT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Token Pocket (TPT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TPT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Token Pocket (TPT)

Tražiš kako kupiti Token Pocket? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Token Pocket na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

Token Pocket Resurs

Za dublje razumijevanje Token Pocket, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Token Pocket web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Token Pocket

Koliko Token Pocket (TPT) vrijedi danas?
Cijena TPT uživo u USD je 0.016639 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TPT u USD?
Trenutačna cijena TPT u USD je $ 0.016639. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Token Pocket?
Tržišna kapitalizacija za TPT je $ 57.68M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TPT?
Količina u optjecaju za TPT je 3.47B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TPT?
TPT je postigao ATH cijenu od 38.496105725255674 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TPT?
TPT je vidio ATL cijenu od 0.00079179 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TPT?
24-satni obujam trgovanja za TPT je $ 54.45K USD.
Hoće li TPT još narasti ove godine?
TPT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TPT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Token Pocket (TPT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

