Token Pocket (TPT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.016639. Tijekom protekla 24 sata, TPTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.016113 i najviše cijene $ 0.01717, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TPT je $ 38.496105725255674, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00079179.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TPT se promijenio za -0.14% u posljednjih sat vremena, -0.98% u posljednjih 24 sata i +4.74% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Token Pocket (TPT)
Trenutačna tržišna kapitalizacija Token Pocket je $ 57.68M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 54.45K. Količina u optjecaju TPT je 3.47B, s ukupnom količinom od 3466457400. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 98.17M.
Token Pocket (TPT) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Token Pocket za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.00016468
-0.98%
30 dana
$ +0.000153
+0.92%
60 dana
$ +0.006606
+65.84%
90 dana
$ +0.008541
+105.47%
Token Pocket promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u TPT od $ -0.00016468 (-0.98%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Token Pocket 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.000153 (+0.92%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Token Pocket 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u TPT od $ +0.006606 (+65.84%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Token Pocket 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.008541 (+105.47%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
TPT, or TokenPocket Token, is the utility token of the TokenPocket ecosystem (referred to as the TP ecosystem). TPT can be used in various scenarios as a payment method and proof of membership benefits, serving as a connective thread throughout the TP ecosystem, with its rights and applications continuously expanding. TPT is a fully circulating token with a long-term deflationary model. Starting from July 1, 2025, the TokenPocket Foundation plans to implement a biannual buyback and burn program for TPT, aiming to reduce its total supply from 3.466 billion to 1 billion tokens.
Token Pocket dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Token Pocket ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti TPT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Token Pocket na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Token Pocket učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Token Pocket Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Token Pocket (TPT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Token Pocket (TPT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Token Pocket.
Razumijevanje tokenomike Token Pocket (TPT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TPT opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Token Pocket (TPT)
Tražiš kako kupiti Token Pocket? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Token Pocket na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
