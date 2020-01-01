Pippin (PIPPIN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Pippin (PIPPIN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Pippin (PIPPIN) Informacije PIPPIN is a meme coin on the Solana chain. Službena web stranica: https://pippin.love Istraživač blokova: https://solscan.io/token/Dfh5DzRgSvvCFDoYc2ciTkMrbDfRKybA4SoFbPmApump Kupi PIPPIN odmah!

Pippin (PIPPIN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Pippin (PIPPIN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 15.08M $ 15.08M $ 15.08M Ukupna količina: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Količina u optjecaju: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 15.08M $ 15.08M $ 15.08M Povijesni maksimum: $ 0.331968 $ 0.331968 $ 0.331968 Povijesni minimum: $ 0.000225769038950477 $ 0.000225769038950477 $ 0.000225769038950477 Trenutna cijena: $ 0.015078 $ 0.015078 $ 0.015078 Saznajte više o cijeni Pippin (PIPPIN)

Detaljna struktura tokena Pippin(PIPPIN) Detaljnije istražite kako se PIPPIN tokeni izdaju, dodjeljuju i otključavaju. Ovaj odjeljak ističe ključne aspekte ekonomske strukture tokena: korisnost, poticaje i stjecanje prava. PIPPIN ($PIPPIN) is a Solana-based memecoin and AI-driven digital asset, designed to foster community engagement, creativity, and experimentation in the blockchain space. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, and locking mechanisms. Issuance Mechanism Blockchain : Solana, chosen for its low transaction fees and high throughput.

: Solana, chosen for its low transaction fees and high throughput. Issuance : The specific initial supply, minting schedule, or inflation/deflation model for PIPPIN is not publicly detailed in available sources. The token is accessible via decentralized exchanges and can be acquired by swapping SOL or through fiat onramps like Swipelux.

: The specific initial supply, minting schedule, or inflation/deflation model for PIPPIN is not publicly detailed in available sources. The token is accessible via decentralized exchanges and can be acquired by swapping SOL or through fiat onramps like Swipelux. Open-Source Framework: The token’s code and core loop are open-source, allowing developers to contribute and expand its capabilities. Allocation Mechanism Community-Driven : PIPPIN’s distribution is designed to encourage broad community participation. There is no detailed public breakdown of allocations to team, investors, or ecosystem funds.

: PIPPIN’s distribution is designed to encourage broad community participation. There is no detailed public breakdown of allocations to team, investors, or ecosystem funds. Acquisition: Users can obtain PIPPIN by purchasing on exchanges (e.g., MEXC, LBank, Bitmart) or by swapping SOL in wallets like Phantom. Usage and Incentive Mechanism Mechanism Description Staking Users can stake PIPPIN tokens to earn rewards, compounding their holdings over time. Ecosystem Access Staked tokens may unlock premium features or tools within the PIPPIN ecosystem. Community Rewards Active participation (e.g., meme creation, tool development, promotion) is incentivized. Trading & Holding Tokens can be traded on exchanges or held as a long-term investment. Support Initiatives Rewards can be used to fund community-driven projects, games, or creative content. Incentive Structure: The rewards system is designed to foster collaboration, creativity, and sustained engagement. Staking and community contributions are the primary ways to earn additional tokens. Locking Mechanism Staking Lock : When users stake PIPPIN, their tokens are locked for a period to support network operations and earn rewards.

: When users stake PIPPIN, their tokens are locked for a period to support network operations and earn rewards. Early Withdrawal Penalties : Withdrawing staked tokens before the end of the commitment period may incur penalties, which are redistributed to remaining stakers, incentivizing longer lock-ups.

: Withdrawing staked tokens before the end of the commitment period may incur penalties, which are redistributed to remaining stakers, incentivizing longer lock-ups. No Fixed Vesting Schedule: There is no evidence of a traditional vesting or unlock schedule for team or investor allocations, suggesting a fair-launch or community-first approach. Unlocking Time Flexible Unlocking : Users can unlock their staked tokens at any time, but early withdrawal may reduce yield due to penalties.

: Users can unlock their staked tokens at any time, but early withdrawal may reduce yield due to penalties. No Public Vesting Data: There is no published schedule for large unlock events or vesting cliffs, reducing the risk of sudden supply shocks. Summary Table Aspect Details Issuance On Solana; open-source; no detailed supply schedule disclosed Allocation Community-driven; no public breakdown of team/investor allocations Usage Staking, ecosystem access, trading, community rewards, project funding Incentives Staking rewards, community participation, event-based bonuses Locking Staking lock with early withdrawal penalties; no fixed vesting for team/investors Unlocking Flexible for stakers; penalties for early withdrawal; no major unlock events disclosed Additional Context and Implications Community Focus : PIPPIN’s tokenomics are designed to maximize community involvement and minimize centralized control.

: PIPPIN’s tokenomics are designed to maximize community involvement and minimize centralized control. Open Innovation : The open-source nature and public domain status (cc0) encourage developers and creators to build on the PIPPIN brand.

: The open-source nature and public domain status (cc0) encourage developers and creators to build on the PIPPIN brand. Sustainability : The lack of large, scheduled unlocks and the use of staking penalties to reward long-term holders help stabilize the ecosystem.

: The lack of large, scheduled unlocks and the use of staking penalties to reward long-term holders help stabilize the ecosystem. Risks: As with all memecoins, volatility is high, and the absence of detailed allocation/vesting data may pose transparency challenges for some investors. Actionable Insights: For users seeking to maximize rewards, active participation and long-term staking are recommended.

Developers and creators can freely leverage the PIPPIN framework for new projects, benefiting from the token’s open-source ethos.

Prospective investors should monitor community channels for updates on any future changes to tokenomics or governance. For real-time price and staking opportunities, visit the PIPPIN price page on OKX.

Pippin (PIPPIN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Pippin (PIPPIN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PIPPIN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PIPPIN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PIPPIN tokena, istražite PIPPIN cijenu tokena uživo!

