Što je TOP Network (TOP)

TOP Network is mainly committed to providing services for massive ordinary users, satisfying high-demand user experience, supporting cost-sensitive large-scale real business, and is the blockchain infrastructure of the Internet of Value. Businesses such as Web3.0, GameFi, and Metaverse, which are very sensitive to transaction throughput, transaction confirmation speed, transaction fees, and user experience, are the core businesses in the TOP Network ecosystem. To support these businesses, TOP Chain has built a powerful public chain with low cost, low entry barrier, and high throughput via a series of innovative technologies such as sharding and a three-layer network, which has strong adaptability and can meet the requirements of high frequency and real-time performance of the real businesses.

TOP Network (TOP) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike TOP Network (TOP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TOP opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Koliko TOP Network (TOP) vrijedi danas? Cijena TOP uživo u USD je 0.000096 USD. Kolika je tržišna kapitalizacija TOP Network? Tržišna kapitalizacija za TOP je $ 1.38M USD. Kolika je količina u optjecaju za TOP? Količina u optjecaju za TOP je 14.40B USD. Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TOP? TOP je postigao ATH cijenu od 0.036536170624 USD. Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TOP? TOP je vidio ATL cijenu od 0.000085025143923373 USD. Koliki je obujam trgovanja za TOP? 24-satni obujam trgovanja za TOP je $ 39.63K USD.

