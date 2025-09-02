TOP Network (TOP) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.000096. Tijekom protekla 24 sata, TOPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.000096 i najviše cijene $ 0.000096, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TOP je $ 0.036536170624, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000085025143923373.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TOP se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu TOP Network (TOP)
Trenutačna tržišna kapitalizacija TOP Network je $ 1.38M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 39.63K. Količina u optjecaju TOP je 14.40B, s ukupnom količinom od 20000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.92M.
TOP Network (TOP) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena TOP Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
TOP Network promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u TOP od $ 0 (0.00%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
TOP Network 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ 0 (0.00%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
TOP Network 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u TOP od $ -0.0000406 (-29.73%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
TOP Network 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0000674 (-41.25%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena TOP Network (TOP)?
TOP Network is mainly committed to providing services for massive ordinary users, satisfying high-demand user experience, supporting cost-sensitive large-scale real business, and is the blockchain infrastructure of the Internet of Value.
Businesses such as Web3.0, GameFi, and Metaverse, which are very sensitive to transaction throughput, transaction confirmation speed, transaction fees, and user experience, are the core businesses in the TOP Network ecosystem.
To support these businesses, TOP Chain has built a powerful public chain with low cost, low entry barrier, and high throughput via a series of innovative technologies such as sharding and a three-layer network, which has strong adaptability and can meet the requirements of high frequency and real-time performance of the real businesses.
TOP Network dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje TOP Network ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti TOP dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o TOP Network na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje TOP Network učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
TOP Network Predviđanje cijene (USD)
Koliko će TOP Network (TOP) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših TOP Network (TOP) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za TOP Network.
Razumijevanje tokenomike TOP Network (TOP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TOP opsežnoj tokenomici tokena odmah!
