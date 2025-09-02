Više o TOP

1 TOP u USD cijena uživo:

$0.000096
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena TOP Network (TOP)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:21:04 (UTC+8)

TOP Network (TOP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.000096
24-satna najniža cijena
$ 0.000096
24-satna najviša cijena

$ 0.000096
$ 0.000096
$ 0.036536170624
$ 0.000085025143923373
0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

TOP Network (TOP) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.000096. Tijekom protekla 24 sata, TOPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.000096 i najviše cijene $ 0.000096, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TOP je $ 0.036536170624, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000085025143923373.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TOP se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TOP Network (TOP)

No.2003

$ 1.38M
$ 39.63K
$ 1.92M
14.40B
20,000,000,000
TOP

Trenutačna tržišna kapitalizacija TOP Network je $ 1.38M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 39.63K. Količina u optjecaju TOP je 14.40B, s ukupnom količinom od 20000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.92M.

TOP Network (TOP) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena TOP Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 00.00%
30 dana$ 00.00%
60 dana$ -0.0000406-29.73%
90 dana$ -0.0000674-41.25%
TOP Network promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u TOP od $ 0 (0.00%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

TOP Network 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ 0 (0.00%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

TOP Network 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u TOP od $ -0.0000406 (-29.73%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

TOP Network 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0000674 (-41.25%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena TOP Network (TOP)?

Pogledajte TOP Network stranicu Povijest cijena sada.

Što je TOP Network (TOP)

TOP Network is mainly committed to providing services for massive ordinary users, satisfying high-demand user experience, supporting cost-sensitive large-scale real business, and is the blockchain infrastructure of the Internet of Value. Businesses such as Web3.0, GameFi, and Metaverse, which are very sensitive to transaction throughput, transaction confirmation speed, transaction fees, and user experience, are the core businesses in the TOP Network ecosystem. To support these businesses, TOP Chain has built a powerful public chain with low cost, low entry barrier, and high throughput via a series of innovative technologies such as sharding and a three-layer network, which has strong adaptability and can meet the requirements of high frequency and real-time performance of the real businesses.

TOP Network dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje TOP Network ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti TOP dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o TOP Network na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje TOP Network učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

TOP Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će TOP Network (TOP) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših TOP Network (TOP) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za TOP Network.

Provjerite TOP Network predviđanje cijene sada!

TOP Network (TOP) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike TOP Network (TOP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TOP opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti TOP Network (TOP)

Tražiš kako kupiti TOP Network? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti TOP Network na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

TOP u lokalnim valutama

1 TOP Network(TOP) u VND
2.52624
1 TOP Network(TOP) u AUD
A$0.00014592
1 TOP Network(TOP) u GBP
0.00007008
1 TOP Network(TOP) u EUR
0.0000816
1 TOP Network(TOP) u USD
$0.000096
1 TOP Network(TOP) u MYR
RM0.00040512
1 TOP Network(TOP) u TRY
0.00394944
1 TOP Network(TOP) u JPY
¥0.014112
1 TOP Network(TOP) u ARS
ARS$0.13223136
1 TOP Network(TOP) u RUB
0.00773472
1 TOP Network(TOP) u INR
0.00845568
1 TOP Network(TOP) u IDR
Rp1.57377024
1 TOP Network(TOP) u KRW
0.1338912
1 TOP Network(TOP) u PHP
0.00548736
1 TOP Network(TOP) u EGP
￡E.0.00465888
1 TOP Network(TOP) u BRL
R$0.00052128
1 TOP Network(TOP) u CAD
C$0.00013152
1 TOP Network(TOP) u BDT
0.011688
1 TOP Network(TOP) u NGN
0.14701344
1 TOP Network(TOP) u COP
$0.38554176
1 TOP Network(TOP) u ZAR
R.0.00168864
1 TOP Network(TOP) u UAH
0.0039792
1 TOP Network(TOP) u VES
Bs0.014016
1 TOP Network(TOP) u CLP
$0.092928
1 TOP Network(TOP) u PKR
Rs0.02724864
1 TOP Network(TOP) u KZT
0.05177952
1 TOP Network(TOP) u THB
฿0.00309984
1 TOP Network(TOP) u TWD
NT$0.00294144
1 TOP Network(TOP) u AED
د.إ0.00035232
1 TOP Network(TOP) u CHF
Fr0.0000768
1 TOP Network(TOP) u HKD
HK$0.00074784
1 TOP Network(TOP) u AMD
֏0.0367248
1 TOP Network(TOP) u MAD
.د.م0.000864
1 TOP Network(TOP) u MXN
$0.0017904
1 TOP Network(TOP) u SAR
ريال0.00036
1 TOP Network(TOP) u PLN
0.00034944
1 TOP Network(TOP) u RON
лв0.00041568
1 TOP Network(TOP) u SEK
kr0.00090144
1 TOP Network(TOP) u BGN
лв0.00016032
1 TOP Network(TOP) u HUF
Ft0.03242112
1 TOP Network(TOP) u CZK
0.00200352
1 TOP Network(TOP) u KWD
د.ك0.00002928
1 TOP Network(TOP) u ILS
0.0003216
1 TOP Network(TOP) u AOA
Kz0.08751072
1 TOP Network(TOP) u BHD
.د.ب0.000036192
1 TOP Network(TOP) u BMD
$0.000096
1 TOP Network(TOP) u DKK
kr0.00061152
1 TOP Network(TOP) u HNL
L0.00251616
1 TOP Network(TOP) u MUR
0.0043968
1 TOP Network(TOP) u NAD
$0.0016896
1 TOP Network(TOP) u NOK
kr0.00095904
1 TOP Network(TOP) u NZD
$0.00016224
1 TOP Network(TOP) u PAB
B/.0.000096
1 TOP Network(TOP) u PGK
K0.00040608
1 TOP Network(TOP) u QAR
ر.ق0.0003504
1 TOP Network(TOP) u RSD
дин.0.00961248

TOP Network Resurs

Za dublje razumijevanje TOP Network, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena TOP Network web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o TOP Network

Koliko TOP Network (TOP) vrijedi danas?
Cijena TOP uživo u USD je 0.000096 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TOP u USD?
Trenutačna cijena TOP u USD je $ 0.000096. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija TOP Network?
Tržišna kapitalizacija za TOP je $ 1.38M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TOP?
Količina u optjecaju za TOP je 14.40B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TOP?
TOP je postigao ATH cijenu od 0.036536170624 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TOP?
TOP je vidio ATL cijenu od 0.000085025143923373 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TOP?
24-satni obujam trgovanja za TOP je $ 39.63K USD.
Hoće li TOP još narasti ove godine?
TOP mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TOP predviđanje cijene za detaljniju analizu.
TOP Network (TOP) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

