TOP Network (TOP) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u TOP Network (TOP), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

TOP Network (TOP) Informacije TOP Network is mainly committed to providing services for massive ordinary users, satisfying high-demand user experience, supporting cost-sensitive large-scale real business, and is the blockchain infrastructure of the Internet of Value. Businesses such as Web3.0, GameFi, and Metaverse, which are very sensitive to transaction throughput, transaction confirmation speed, transaction fees, and user experience, are the core businesses in the TOP Network ecosystem. To support these businesses, TOP Chain has built a powerful public chain with low cost, low entry barrier, and high throughput via a series of innovative technologies such as sharding and a three-layer network, which has strong adaptability and can meet the requirements of high frequency and real-time performance of the real businesses. Službena web stranica: https://www.topnetwork.org/ Istraživač blokova: https://www.topscan.io/ Kupi TOP odmah!

TOP Network (TOP) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za TOP Network (TOP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.38M $ 1.38M $ 1.38M Ukupna količina: $ 20.00B $ 20.00B $ 20.00B Količina u optjecaju: $ 14.40B $ 14.40B $ 14.40B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.92M $ 1.92M $ 1.92M Povijesni maksimum: $ 0.0007993 $ 0.0007993 $ 0.0007993 Povijesni minimum: $ 0.000085025143923373 $ 0.000085025143923373 $ 0.000085025143923373 Trenutna cijena: $ 0.000096 $ 0.000096 $ 0.000096 Saznajte više o cijeni TOP Network (TOP)

TOP Network (TOP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike TOP Network (TOP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TOP tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TOP tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TOP tokena, istražite TOP cijenu tokena uživo!

Kako kupiti TOP Jeste li zainteresirani za dodavanje TOP Network (TOP) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje TOP, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati TOP na MEXC-u odmah!

TOP Network (TOP) Povijest cijena Analiza povijesti cijena TOP pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite TOP povijest cijena odmah!

TOP Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide TOP? Naša TOP stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte TOP predviđanje cijene tokena odmah!

