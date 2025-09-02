Što je TAP Protocol (TAP)

Tap Protocol is revolutionizing Bitcoin with the first native Bitcoin smart contract directly accessing UTXO on Bitcoin Layer 1. Through seamless integration, Tap enables a bridge between Ethereum and Bitcoin, allowing for unprecedented native Bitcoin swaps and cross-chain functionality.

TAP Protocol (TAP) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike TAP Protocol (TAP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TAP opsežnoj tokenomici tokena odmah!

TAP Protocol Resurs

Za dublje razumijevanje TAP Protocol, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o TAP Protocol Koliko TAP Protocol (TAP) vrijedi danas? Cijena TAP uživo u USD je 0.424 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena TAP u USD? $ 0.424 . Provjerite Trenutačna cijena TAP u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija TAP Protocol? Tržišna kapitalizacija za TAP je $ 0.00 USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za TAP? Količina u optjecaju za TAP je 0.00 USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TAP? TAP je postigao ATH cijenu od 11.7078358685672 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TAP? TAP je vidio ATL cijenu od 0.3104134241259987 USD . Koliki je obujam trgovanja za TAP? 24-satni obujam trgovanja za TAP je $ 61.04K USD . Hoće li TAP još narasti ove godine? TAP mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TAP predviđanje cijene za detaljniju analizu.

TAP Protocol (TAP) Važna ažuriranja industrije

