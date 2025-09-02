Više o TAP

TAP Protocol Cijena(TAP)

1 TAP u USD cijena uživo:

$0.424
$0.424$0.424
Grafikon aktualnih cijena TAP Protocol (TAP)
TAP Protocol (TAP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.423
$ 0.423$ 0.423
24-satna najniža cijena
$ 0.431
$ 0.431$ 0.431
24-satna najviša cijena

$ 0.423
$ 0.423$ 0.423

$ 0.431
$ 0.431$ 0.431

$ 11.7078358685672
$ 11.7078358685672$ 11.7078358685672

$ 0.3104134241259987
$ 0.3104134241259987$ 0.3104134241259987

+0.23%

0.00%

-5.99%

-5.99%

TAP Protocol (TAP) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.424. Tijekom protekla 24 sata, TAPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.423 i najviše cijene $ 0.431, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TAP je $ 11.7078358685672, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.3104134241259987.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TAP se promijenio za +0.23% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i -5.99% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TAP Protocol (TAP)

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 61.04K
$ 61.04K$ 61.04K

$ 8.90M
$ 8.90M$ 8.90M

0.00
0.00 0.00

21,000,000
21,000,000 21,000,000

21,000,000
21,000,000 21,000,000

0.00%

TAP

Trenutačna tržišna kapitalizacija TAP Protocol je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 61.04K. Količina u optjecaju TAP je 0.00, s ukupnom količinom od 21000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.90M.

TAP Protocol (TAP) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena TAP Protocol za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 00.00%
30 dana$ +0.083+24.34%
60 dana$ +0.003+0.71%
90 dana$ -0.09-17.51%
TAP Protocol promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u TAP od $ 0 (0.00%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

TAP Protocol 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.083 (+24.34%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

TAP Protocol 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u TAP od $ +0.003 (+0.71%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

TAP Protocol 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.09 (-17.51%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena TAP Protocol (TAP)?

Pogledajte TAP Protocol stranicu Povijest cijena sada.

Što je TAP Protocol (TAP)

Tap Protocol is revolutionizing Bitcoin with the first native Bitcoin smart contract directly accessing UTXO on Bitcoin Layer 1. Through seamless integration, Tap enables a bridge between Ethereum and Bitcoin, allowing for unprecedented native Bitcoin swaps and cross-chain functionality.

TAP Protocol dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje TAP Protocol ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti TAP dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o TAP Protocol na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje TAP Protocol učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

TAP Protocol Predviđanje cijene (USD)

Koliko će TAP Protocol (TAP) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših TAP Protocol (TAP) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za TAP Protocol.

Provjerite TAP Protocol predviđanje cijene sada!

TAP Protocol (TAP) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike TAP Protocol (TAP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TAP opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti TAP Protocol (TAP)

Tražiš kako kupiti TAP Protocol? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti TAP Protocol na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

TAP u lokalnim valutama

1 TAP Protocol(TAP) u VND
11,157.56
1 TAP Protocol(TAP) u AUD
A$0.64448
1 TAP Protocol(TAP) u GBP
0.30952
1 TAP Protocol(TAP) u EUR
0.3604
1 TAP Protocol(TAP) u USD
$0.424
1 TAP Protocol(TAP) u MYR
RM1.78928
1 TAP Protocol(TAP) u TRY
17.44336
1 TAP Protocol(TAP) u JPY
¥62.328
1 TAP Protocol(TAP) u ARS
ARS$584.02184
1 TAP Protocol(TAP) u RUB
34.16168
1 TAP Protocol(TAP) u INR
37.312
1 TAP Protocol(TAP) u IDR
Rp6,950.81856
1 TAP Protocol(TAP) u KRW
591.3528
1 TAP Protocol(TAP) u PHP
24.21888
1 TAP Protocol(TAP) u EGP
￡E.20.57672
1 TAP Protocol(TAP) u BRL
R$2.30232
1 TAP Protocol(TAP) u CAD
C$0.58088
1 TAP Protocol(TAP) u BDT
51.52872
1 TAP Protocol(TAP) u NGN
649.30936
1 TAP Protocol(TAP) u COP
$1,702.80944
1 TAP Protocol(TAP) u ZAR
R.7.46664
1 TAP Protocol(TAP) u UAH
17.54088
1 TAP Protocol(TAP) u VES
Bs61.904
1 TAP Protocol(TAP) u CLP
$411.28
1 TAP Protocol(TAP) u PKR
Rs120.14464
1 TAP Protocol(TAP) u KZT
228.20104
1 TAP Protocol(TAP) u THB
฿13.69944
1 TAP Protocol(TAP) u TWD
NT$12.98712
1 TAP Protocol(TAP) u AED
د.إ1.55608
1 TAP Protocol(TAP) u CHF
Fr0.3392
1 TAP Protocol(TAP) u HKD
HK$3.30296
1 TAP Protocol(TAP) u AMD
֏162.07824
1 TAP Protocol(TAP) u MAD
.د.م3.80752
1 TAP Protocol(TAP) u MXN
$7.90336
1 TAP Protocol(TAP) u SAR
ريال1.59
1 TAP Protocol(TAP) u PLN
1.53912
1 TAP Protocol(TAP) u RON
лв1.83592
1 TAP Protocol(TAP) u SEK
kr3.97712
1 TAP Protocol(TAP) u BGN
лв0.70808
1 TAP Protocol(TAP) u HUF
Ft143.09576
1 TAP Protocol(TAP) u CZK
8.8404
1 TAP Protocol(TAP) u KWD
د.ك0.12932
1 TAP Protocol(TAP) u ILS
1.4204
1 TAP Protocol(TAP) u AOA
Kz386.50568
1 TAP Protocol(TAP) u BHD
.د.ب0.159424
1 TAP Protocol(TAP) u BMD
$0.424
1 TAP Protocol(TAP) u DKK
kr2.70088
1 TAP Protocol(TAP) u HNL
L11.09184
1 TAP Protocol(TAP) u MUR
19.4192
1 TAP Protocol(TAP) u NAD
$7.44544
1 TAP Protocol(TAP) u NOK
kr4.23576
1 TAP Protocol(TAP) u NZD
$0.71656
1 TAP Protocol(TAP) u PAB
B/.0.424
1 TAP Protocol(TAP) u PGK
K1.79352
1 TAP Protocol(TAP) u QAR
ر.ق1.54336
1 TAP Protocol(TAP) u RSD
дин.42.4212

TAP Protocol Resurs

Za dublje razumijevanje TAP Protocol, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena TAP Protocol web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o TAP Protocol

Koliko TAP Protocol (TAP) vrijedi danas?
Cijena TAP uživo u USD je 0.424 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TAP u USD?
Trenutačna cijena TAP u USD je $ 0.424. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija TAP Protocol?
Tržišna kapitalizacija za TAP je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TAP?
Količina u optjecaju za TAP je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TAP?
TAP je postigao ATH cijenu od 11.7078358685672 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TAP?
TAP je vidio ATL cijenu od 0.3104134241259987 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TAP?
24-satni obujam trgovanja za TAP je $ 61.04K USD.
Hoće li TAP još narasti ove godine?
TAP mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TAP predviđanje cijene za detaljniju analizu.
TAP Protocol (TAP) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

TAP u USD kalkulator

Iznos

TAP
TAP
USD
USD

1 TAP = 0.424 USD

Trgujte TAP

TAPUSDT
$0.424
$0.424$0.424
-0.45%

