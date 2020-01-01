TAP Protocol (TAP) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u TAP Protocol (TAP), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

TAP Protocol (TAP) Informacije Tap Protocol is revolutionizing Bitcoin with the first native Bitcoin smart contract directly accessing UTXO on Bitcoin Layer 1. Through seamless integration, Tap enables a bridge between Ethereum and Bitcoin, allowing for unprecedented native Bitcoin swaps and cross-chain functionality. Službena web stranica: https://www.tap-protocol.com/ Bijela knjiga: https://github.com/Trac-Systems/tap-protocol-specs Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x5e7F6e008C6d9D7AD4c7EB75Bd4ce62864cc7454 Kupi TAP odmah!

TAP Protocol (TAP) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za TAP Protocol (TAP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 8.67M $ 8.67M $ 8.67M Povijesni maksimum: $ 12.15 $ 12.15 $ 12.15 Povijesni minimum: $ 0.3104134241259987 $ 0.3104134241259987 $ 0.3104134241259987 Trenutna cijena: $ 0.413 $ 0.413 $ 0.413 Saznajte više o cijeni TAP Protocol (TAP)

TAP Protocol (TAP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike TAP Protocol (TAP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TAP tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TAP tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TAP tokena, istražite TAP cijenu tokena uživo!

Kako kupiti TAP Jeste li zainteresirani za dodavanje TAP Protocol (TAP) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje TAP, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati TAP na MEXC-u odmah!

TAP Protocol (TAP) Povijest cijena Analiza povijesti cijena TAP pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite TAP povijest cijena odmah!

TAP Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide TAP? Naša TAP stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte TAP predviđanje cijene tokena odmah!

