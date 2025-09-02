Više o SYRUP

Maple Finance Logotip

Maple Finance Cijena(SYRUP)

1 SYRUP u USD cijena uživo:

$0.43765
-6.46%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Maple Finance (SYRUP)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:18:44 (UTC+8)

Maple Finance (SYRUP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.43677
24-satna najniža cijena
$ 0.48411
24-satna najviša cijena

$ 0.43677
$ 0.48411
$ 0.657413334753943
$ 0.08489010973895052
-1.66%

-6.46%

+9.19%

+9.19%

Maple Finance (SYRUP) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.437. Tijekom protekla 24 sata, SYRUPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.43677 i najviše cijene $ 0.48411, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SYRUP je $ 0.657413334753943, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.08489010973895052.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SYRUP se promijenio za -1.66% u posljednjih sat vremena, -6.46% u posljednjih 24 sata i +9.19% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Maple Finance (SYRUP)

No.112

$ 521.87M
$ 301.14K
$ 524.52M
1.19B
--
1,200,275,708.54902
0.01%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Maple Finance je $ 521.87M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 301.14K. Količina u optjecaju SYRUP je 1.19B, s ukupnom količinom od 1200275708.54902. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 524.52M.

Maple Finance (SYRUP) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Maple Finance za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0302247-6.46%
30 dana$ +0.03322+8.22%
60 dana$ -0.08968-17.03%
90 dana$ +0.02067+4.96%
Maple Finance promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u SYRUP od $ -0.0302247 (-6.46%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Maple Finance 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.03322 (+8.22%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Maple Finance 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SYRUP od $ -0.08968 (-17.03%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Maple Finance 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.02067 (+4.96%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Maple Finance (SYRUP)?

Pogledajte Maple Finance stranicu Povijest cijena sada.

Što je Maple Finance (SYRUP)

Maple is 'DeFi's Institutional Lender.' Maple has generated consistent, accelerating growth by combining the best of institutional lending and DeFi. Maple emerged stronger from the 2022 credit crunch and have played a pivotal role in rebuilding the DeFi lending space. We provide transparent, overcollateralized loans that are verifiable in real-time. Our institutional focus has enabled us to scale AND consistently deliver higher yields than our peers.

Maple Finance dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Maple Finance ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti SYRUP dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Maple Finance na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Maple Finance učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Maple Finance Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Maple Finance (SYRUP) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Maple Finance (SYRUP) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Maple Finance.

Provjerite Maple Finance predviđanje cijene sada!

Maple Finance (SYRUP) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Maple Finance (SYRUP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SYRUP opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Maple Finance (SYRUP)

Tražiš kako kupiti Maple Finance? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Maple Finance na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

SYRUP u lokalnim valutama

1 Maple Finance(SYRUP) u VND
11,499.655
1 Maple Finance(SYRUP) u AUD
A$0.66424
1 Maple Finance(SYRUP) u GBP
0.31901
1 Maple Finance(SYRUP) u EUR
0.37145
1 Maple Finance(SYRUP) u USD
$0.437
1 Maple Finance(SYRUP) u MYR
RM1.84414
1 Maple Finance(SYRUP) u TRY
17.97818
1 Maple Finance(SYRUP) u JPY
¥64.239
1 Maple Finance(SYRUP) u ARS
ARS$601.92817
1 Maple Finance(SYRUP) u RUB
35.21346
1 Maple Finance(SYRUP) u INR
38.48222
1 Maple Finance(SYRUP) u IDR
Rp7,163.93328
1 Maple Finance(SYRUP) u KRW
609.4839
1 Maple Finance(SYRUP) u PHP
24.96581
1 Maple Finance(SYRUP) u EGP
￡E.21.20761
1 Maple Finance(SYRUP) u BRL
R$2.37291
1 Maple Finance(SYRUP) u CAD
C$0.59869
1 Maple Finance(SYRUP) u BDT
53.10861
1 Maple Finance(SYRUP) u NGN
669.21743
1 Maple Finance(SYRUP) u COP
$1,755.01822
1 Maple Finance(SYRUP) u ZAR
R.7.6912
1 Maple Finance(SYRUP) u UAH
18.10491
1 Maple Finance(SYRUP) u VES
Bs63.802
1 Maple Finance(SYRUP) u CLP
$423.016
1 Maple Finance(SYRUP) u PKR
Rs124.00312
1 Maple Finance(SYRUP) u KZT
235.57796
1 Maple Finance(SYRUP) u THB
฿14.11947
1 Maple Finance(SYRUP) u TWD
NT$13.38968
1 Maple Finance(SYRUP) u AED
د.إ1.60379
1 Maple Finance(SYRUP) u CHF
Fr0.3496
1 Maple Finance(SYRUP) u HKD
HK$3.40423
1 Maple Finance(SYRUP) u AMD
֏167.17435
1 Maple Finance(SYRUP) u MAD
.د.م3.92426
1 Maple Finance(SYRUP) u MXN
$8.15005
1 Maple Finance(SYRUP) u SAR
ريال1.63875
1 Maple Finance(SYRUP) u PLN
1.59068
1 Maple Finance(SYRUP) u RON
лв1.89221
1 Maple Finance(SYRUP) u SEK
kr4.10343
1 Maple Finance(SYRUP) u BGN
лв0.72979
1 Maple Finance(SYRUP) u HUF
Ft147.58364
1 Maple Finance(SYRUP) u CZK
9.12019
1 Maple Finance(SYRUP) u KWD
د.ك0.133285
1 Maple Finance(SYRUP) u ILS
1.46395
1 Maple Finance(SYRUP) u AOA
Kz398.35609
1 Maple Finance(SYRUP) u BHD
.د.ب0.164749
1 Maple Finance(SYRUP) u BMD
$0.437
1 Maple Finance(SYRUP) u DKK
kr2.78369
1 Maple Finance(SYRUP) u HNL
L11.45377
1 Maple Finance(SYRUP) u MUR
20.0146
1 Maple Finance(SYRUP) u NAD
$7.6912
1 Maple Finance(SYRUP) u NOK
kr4.36563
1 Maple Finance(SYRUP) u NZD
$0.73853
1 Maple Finance(SYRUP) u PAB
B/.0.437
1 Maple Finance(SYRUP) u PGK
K1.84851
1 Maple Finance(SYRUP) u QAR
ر.ق1.59505
1 Maple Finance(SYRUP) u RSD
дин.43.75681

Maple Finance Resurs

Za dublje razumijevanje Maple Finance, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Maple Finance web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Maple Finance

Koliko Maple Finance (SYRUP) vrijedi danas?
Cijena SYRUP uživo u USD je 0.437 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SYRUP u USD?
Trenutačna cijena SYRUP u USD je $ 0.437. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Maple Finance?
Tržišna kapitalizacija za SYRUP je $ 521.87M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SYRUP?
Količina u optjecaju za SYRUP je 1.19B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SYRUP?
SYRUP je postigao ATH cijenu od 0.657413334753943 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SYRUP?
SYRUP je vidio ATL cijenu od 0.08489010973895052 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SYRUP?
24-satni obujam trgovanja za SYRUP je $ 301.14K USD.
Hoće li SYRUP još narasti ove godine?
SYRUP mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SYRUP predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:18:44 (UTC+8)

Maple Finance (SYRUP) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

SYRUP u USD kalkulator

Iznos

SYRUP
SYRUP
USD
USD

1 SYRUP = 0.437 USD

Trgujte SYRUP

SYRUPUSDT
$0.43765
$0.43765$0.43765
-6.66%

