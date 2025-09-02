Maple Finance (SYRUP) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.437. Tijekom protekla 24 sata, SYRUPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.43677 i najviše cijene $ 0.48411, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SYRUP je $ 0.657413334753943, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.08489010973895052.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SYRUP se promijenio za -1.66% u posljednjih sat vremena, -6.46% u posljednjih 24 sata i +9.19% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Maple Finance (SYRUP)
No.112
$ 521.87M
$ 301.14K
$ 524.52M
1.19B
--
1,200,275,708.54902
0.01%
ETH
Trenutačna tržišna kapitalizacija Maple Finance je $ 521.87M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 301.14K. Količina u optjecaju SYRUP je 1.19B, s ukupnom količinom od 1200275708.54902. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 524.52M.
Maple Finance (SYRUP) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Maple Finance za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.0302247
-6.46%
30 dana
$ +0.03322
+8.22%
60 dana
$ -0.08968
-17.03%
90 dana
$ +0.02067
+4.96%
Maple Finance promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u SYRUP od $ -0.0302247 (-6.46%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Maple Finance 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.03322 (+8.22%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Maple Finance 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SYRUP od $ -0.08968 (-17.03%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Maple Finance 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.02067 (+4.96%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Maple Finance (SYRUP)?
Maple is 'DeFi's Institutional Lender.' Maple has generated consistent, accelerating growth by combining the best of institutional lending and DeFi. Maple emerged stronger from the 2022 credit crunch and have played a pivotal role in rebuilding the DeFi lending space. We provide transparent, overcollateralized loans that are verifiable in real-time. Our institutional focus has enabled us to scale AND consistently deliver higher yields than our peers.
Maple Finance Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Maple Finance (SYRUP) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Maple Finance (SYRUP) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Maple Finance.
Razumijevanje tokenomike Maple Finance (SYRUP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SYRUP opsežnoj tokenomici tokena odmah!
