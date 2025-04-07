SYRUP

Maple is 'DeFi's Institutional Lender.' Maple has generated consistent, accelerating growth by combining the best of institutional lending and DeFi. Maple emerged stronger from the 2022 credit crunch and have played a pivotal role in rebuilding the DeFi lending space. We provide transparent, overcollateralized loans that are verifiable in real-time. Our institutional focus has enabled us to scale AND consistently deliver higher yields than our peers.

PoredakNo.115

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio0.0001%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)2.60%

Količina u optjecaju1,193,975,378.7663808

Maksimalna količina

Ukupna količina1,200,275,708.54902

Stopa optjecaja%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.657413334753943,2025-06-25

Najniža cijena0.08489010973895052,2025-04-07

Javni blockchainETH

