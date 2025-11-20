Switchboard Cijena danas

Trenutačna cijena Switchboard (SWTCH) danas je $ 0.05603, s promjenom od 7.03% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SWTCH u USD je $ 0.05603 po SWTCH.

Switchboard trenutačno je na #1044 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 9.62M, s količinom u optjecaju od 171.61M SWTCH. Tijekom posljednja 24 sata, SWTCH trgovao je između $ 0.05502 (niska) i $ 0.06152 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.20357481128794683, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.051817999385382896.

U kratkoročnim performansama, SWTCH se kretao +0.86% u posljednjem satu i -21.50% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 67.23K.

Informacije o tržištu Switchboard (SWTCH)

Poredak No.1044 Tržišna kapitalizacija $ 9.62M$ 9.62M $ 9.62M Obujam (24 sata) $ 67.23K$ 67.23K $ 67.23K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 56.03M$ 56.03M $ 56.03M Količina u optjecaju 171.61M 171.61M 171.61M Maksimalna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Ukupna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Stopa optjecaja 17.16% Javni blockchain SOL

