FORM Cijena(FORM)

1 FORM u USD cijena uživo:

$3.2009
$3.2009
+3.02%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena FORM (FORM)
FORM (FORM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 2.7615
$ 2.7615
24-satna najniža cijena
$ 3.2171
$ 3.2171
24-satna najviša cijena

$ 2.7615
$ 2.7615

$ 3.2171
$ 3.2171

$ 4.190275115870975
$ 4.190275115870975

$ 0.14300383150589102
$ 0.14300383150589102

+1.56%

+3.02%

-6.36%

-6.36%

FORM (FORM) cijena u stvarnom vremenu je $ 3.2025. Tijekom protekla 24 sata, FORMtrgovalo je između najniže cijene $ 2.7615 i najviše cijene $ 3.2171, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FORM je $ 4.190275115870975, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.14300383150589102.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FORM se promijenio za +1.56% u posljednjih sat vremena, +3.02% u posljednjih 24 sata i -6.36% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu FORM (FORM)

No.70

$ 1.22B
$ 1.22B

$ 2.37M
$ 2.37M

$ 1.86B
$ 1.86B

381.87M
381.87M

580,000,000
580,000,000

572,301,922.0959299
572,301,922.0959299

65.83%

0.03%

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija FORM je $ 1.22B, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 2.37M. Količina u optjecaju FORM je 381.87M, s ukupnom količinom od 572301922.0959299. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.86B.

FORM (FORM) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena FORM za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.093833+3.02%
30 dana$ -0.5052-13.63%
60 dana$ +0.4178+15.00%
90 dana$ +0.3204+11.11%
FORM promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u FORM od $ +0.093833 (+3.02%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

FORM 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.5052 (-13.63%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

FORM 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u FORM od $ +0.4178 (+15.00%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

FORM 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.3204 (+11.11%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena FORM (FORM)?

Pogledajte FORM stranicu Povijest cijena sada.

Što je FORM (FORM)

Decentralized All-in-One Platform | GameFi, IGO, Memes, AI | Innovating DeFi, Expanding Boundaries & Building a Fair, Free Web3 Future 🚀 | Formerly BinaryX

FORM dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje FORM ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti FORM dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o FORM na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje FORM učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

FORM Predviđanje cijene (USD)

Koliko će FORM (FORM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših FORM (FORM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za FORM.

Provjerite FORM predviđanje cijene sada!

FORM (FORM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike FORM (FORM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FORM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti FORM (FORM)

Tražiš kako kupiti FORM? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti FORM na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

FORM u lokalnim valutama

1 FORM(FORM) u VND
84,273.7875
1 FORM(FORM) u AUD
A$4.8678
1 FORM(FORM) u GBP
2.337825
1 FORM(FORM) u EUR
2.722125
1 FORM(FORM) u USD
$3.2025
1 FORM(FORM) u MYR
RM13.51455
1 FORM(FORM) u TRY
131.6868
1 FORM(FORM) u JPY
¥470.7675
1 FORM(FORM) u ARS
ARS$4,411.155525
1 FORM(FORM) u RUB
257.9934
1 FORM(FORM) u INR
281.82
1 FORM(FORM) u IDR
Rp52,499.9916
1 FORM(FORM) u KRW
4,460.281875
1 FORM(FORM) u PHP
182.9268
1 FORM(FORM) u EGP
￡E.155.417325
1 FORM(FORM) u BRL
R$17.389575
1 FORM(FORM) u CAD
C$4.387425
1 FORM(FORM) u BDT
389.199825
1 FORM(FORM) u NGN
4,896.782625
1 FORM(FORM) u COP
$12,861.43215
1 FORM(FORM) u ZAR
R.56.364
1 FORM(FORM) u UAH
132.487425
1 FORM(FORM) u VES
Bs467.565
1 FORM(FORM) u CLP
$3,106.425
1 FORM(FORM) u PKR
Rs907.4604
1 FORM(FORM) u KZT
1,723.617525
1 FORM(FORM) u THB
฿103.472775
1 FORM(FORM) u TWD
NT$98.06055
1 FORM(FORM) u AED
د.إ11.753175
1 FORM(FORM) u CHF
Fr2.562
1 FORM(FORM) u HKD
HK$24.947475
1 FORM(FORM) u AMD
֏1,224.18765
1 FORM(FORM) u MAD
.د.م28.75845
1 FORM(FORM) u MXN
$59.6946
1 FORM(FORM) u SAR
ريال12.009375
1 FORM(FORM) u PLN
11.625075
1 FORM(FORM) u RON
лв13.866825
1 FORM(FORM) u SEK
kr30.071475
1 FORM(FORM) u BGN
лв5.348175
1 FORM(FORM) u HUF
Ft1,080.811725
1 FORM(FORM) u CZK
66.772125
1 FORM(FORM) u KWD
د.ك0.9767625
1 FORM(FORM) u ILS
10.728375
1 FORM(FORM) u AOA
Kz2,919.302925
1 FORM(FORM) u BHD
.د.ب1.20414
1 FORM(FORM) u BMD
$3.2025
1 FORM(FORM) u DKK
kr20.399925
1 FORM(FORM) u HNL
L83.7774
1 FORM(FORM) u MUR
146.6745
1 FORM(FORM) u NAD
$56.2359
1 FORM(FORM) u NOK
kr32.025
1 FORM(FORM) u NZD
$5.412225
1 FORM(FORM) u PAB
B/.3.2025
1 FORM(FORM) u PGK
K13.546575
1 FORM(FORM) u QAR
ر.ق11.6571
1 FORM(FORM) u RSD
дин.320.5062

FORM Resurs

Za dublje razumijevanje FORM, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena FORM web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o FORM

Koliko FORM (FORM) vrijedi danas?
Cijena FORM uživo u USD je 3.2025 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FORM u USD?
Trenutačna cijena FORM u USD je $ 3.2025. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija FORM?
Tržišna kapitalizacija za FORM je $ 1.22B USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FORM?
Količina u optjecaju za FORM je 381.87M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FORM?
FORM je postigao ATH cijenu od 4.190275115870975 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FORM?
FORM je vidio ATL cijenu od 0.14300383150589102 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FORM?
24-satni obujam trgovanja za FORM je $ 2.37M USD.
Hoće li FORM još narasti ove godine?
FORM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FORM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
FORM (FORM) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

1 FORM = 3.2025 USD

$3.2009
