Što je Cookie DAO (COOKIE)

Cookie DAO is the largest AI agents index and a data layer for AI and humans. It created crypto’s first AI Agents index, cookie.fun, giving investors and traders a top-level overview of the AI agents market. It eliminates the need to blindly invest in hundreds of new AI agents by providing data that allows for informed and targeted investments. Real-time analytics make powerful decision-making easier and safer for traders to laser-pick the most promising agents to invest in or spot market and sentiment shifts in real time. Based on 7TB of live data feeds, Cookie DAO is building the primary infrastructure for AI agents-driven reality. Cookie DAO is the first project on the market to aggregate and index live data of all AI agents, presenting it in human—and AI-friendly formats—index dashboards and agent APIs. Cookie DAO is powered by the $COOKIE token, which guarantees that it will continue gathering and indexing the growing amount of AI agent data. It is a utility token that grants access to the token-gated sections of the cookie.fun index and is required for agents that plug into the Cookie DAO APIs.

Cookie DAO (COOKIE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Cookie DAO (COOKIE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o COOKIE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Cookie DAO Resurs

Za dublje razumijevanje Cookie DAO, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Cookie DAO Koliko Cookie DAO (COOKIE) vrijedi danas? Cijena COOKIE uživo u USD je 0.11163 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena COOKIE u USD? $ 0.11163 . Provjerite Trenutačna cijena COOKIE u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Cookie DAO? Tržišna kapitalizacija za COOKIE je $ 66.76M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za COOKIE? Količina u optjecaju za COOKIE je 598.03M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za COOKIE? COOKIE je postigao ATH cijenu od 0.7651890453845342 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za COOKIE? COOKIE je vidio ATL cijenu od 0.02001704075014387 USD . Koliki je obujam trgovanja za COOKIE? 24-satni obujam trgovanja za COOKIE je $ 1.49M USD . Hoće li COOKIE još narasti ove godine? COOKIE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte COOKIE predviđanje cijene za detaljniju analizu.

Cookie DAO (COOKIE) Važna ažuriranja industrije

Glavne novosti

