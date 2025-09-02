Cookie DAO (COOKIE) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.11163. Tijekom protekla 24 sata, COOKIEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.1108 i najviše cijene $ 0.12617, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena COOKIE je $ 0.7651890453845342, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02001704075014387.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, COOKIE se promijenio za -3.41% u posljednjih sat vremena, -5.14% u posljednjih 24 sata i -7.76% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Cookie DAO (COOKIE)
No.441
$ 66.76M
$ 1.49M
$ 111.63M
598.03M
1,000,000,000
999,929,392
59.80%
BSC
Trenutačna tržišna kapitalizacija Cookie DAO je $ 66.76M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.49M. Količina u optjecaju COOKIE je 598.03M, s ukupnom količinom od 999929392. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 111.63M.
Cookie DAO (COOKIE) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Cookie DAO za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.0060395
-5.14%
30 dana
$ -0.02239
-16.71%
60 dana
$ -0.06213
-35.76%
90 dana
$ -0.12058
-51.93%
Cookie DAO promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u COOKIE od $ -0.0060395 (-5.14%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Cookie DAO 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.02239 (-16.71%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Cookie DAO 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u COOKIE od $ -0.06213 (-35.76%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Cookie DAO 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.12058 (-51.93%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Cookie DAO (COOKIE)?
Cookie DAO is the largest AI agents index and a data layer for AI and humans. It created crypto’s first AI Agents index, cookie.fun, giving investors and traders a top-level overview of the AI agents market. It eliminates the need to blindly invest in hundreds of new AI agents by providing data that allows for informed and targeted investments. Real-time analytics make powerful decision-making easier and safer for traders to laser-pick the most promising agents to invest in or spot market and sentiment shifts in real time.
Based on 7TB of live data feeds, Cookie DAO is building the primary infrastructure for AI agents-driven reality. Cookie DAO is the first project on the market to aggregate and index live data of all AI agents, presenting it in human—and AI-friendly formats—index dashboards and agent APIs.
Cookie DAO is powered by the $COOKIE token, which guarantees that it will continue gathering and indexing the growing amount of AI agent data. It is a utility token that grants access to the token-gated sections of the cookie.fun index and is required for agents that plug into the Cookie DAO APIs.
Cookie DAO Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Cookie DAO (COOKIE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Cookie DAO (COOKIE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Cookie DAO.
Razumijevanje tokenomike Cookie DAO (COOKIE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o COOKIE opsežnoj tokenomici tokena odmah!
