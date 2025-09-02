Više o COOKIE

COOKIE Informacije o cijeni

COOKIE Bijela knjiga

COOKIE Službena web stranica

COOKIE Tokenomija

COOKIE Prognoza cijena

COOKIE Povijest

Vodič za kupnju COOKIE

Konverter COOKIE u fiducijarnu valutu

COOKIE Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Cookie DAO Logotip

Cookie DAO Cijena(COOKIE)

1 COOKIE u USD cijena uživo:

$0.11146
$0.11146$0.11146
-5.14%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Cookie DAO (COOKIE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:21:50 (UTC+8)

Cookie DAO (COOKIE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.1108
$ 0.1108$ 0.1108
24-satna najniža cijena
$ 0.12617
$ 0.12617$ 0.12617
24-satna najviša cijena

$ 0.1108
$ 0.1108$ 0.1108

$ 0.12617
$ 0.12617$ 0.12617

$ 0.7651890453845342
$ 0.7651890453845342$ 0.7651890453845342

$ 0.02001704075014387
$ 0.02001704075014387$ 0.02001704075014387

-3.41%

-5.14%

-7.76%

-7.76%

Cookie DAO (COOKIE) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.11163. Tijekom protekla 24 sata, COOKIEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.1108 i najviše cijene $ 0.12617, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena COOKIE je $ 0.7651890453845342, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02001704075014387.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, COOKIE se promijenio za -3.41% u posljednjih sat vremena, -5.14% u posljednjih 24 sata i -7.76% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Cookie DAO (COOKIE)

No.441

$ 66.76M
$ 66.76M$ 66.76M

$ 1.49M
$ 1.49M$ 1.49M

$ 111.63M
$ 111.63M$ 111.63M

598.03M
598.03M 598.03M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,929,392
999,929,392 999,929,392

59.80%

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Cookie DAO je $ 66.76M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.49M. Količina u optjecaju COOKIE je 598.03M, s ukupnom količinom od 999929392. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 111.63M.

Cookie DAO (COOKIE) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Cookie DAO za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0060395-5.14%
30 dana$ -0.02239-16.71%
60 dana$ -0.06213-35.76%
90 dana$ -0.12058-51.93%
Cookie DAO promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u COOKIE od $ -0.0060395 (-5.14%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Cookie DAO 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.02239 (-16.71%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Cookie DAO 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u COOKIE od $ -0.06213 (-35.76%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Cookie DAO 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.12058 (-51.93%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Cookie DAO (COOKIE)?

Pogledajte Cookie DAO stranicu Povijest cijena sada.

Što je Cookie DAO (COOKIE)

Cookie DAO is the largest AI agents index and a data layer for AI and humans. It created crypto’s first AI Agents index, cookie.fun, giving investors and traders a top-level overview of the AI agents market. It eliminates the need to blindly invest in hundreds of new AI agents by providing data that allows for informed and targeted investments. Real-time analytics make powerful decision-making easier and safer for traders to laser-pick the most promising agents to invest in or spot market and sentiment shifts in real time. Based on 7TB of live data feeds, Cookie DAO is building the primary infrastructure for AI agents-driven reality. Cookie DAO is the first project on the market to aggregate and index live data of all AI agents, presenting it in human—and AI-friendly formats—index dashboards and agent APIs. Cookie DAO is powered by the $COOKIE token, which guarantees that it will continue gathering and indexing the growing amount of AI agent data. It is a utility token that grants access to the token-gated sections of the cookie.fun index and is required for agents that plug into the Cookie DAO APIs.

Cookie DAO dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Cookie DAO ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti COOKIE dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Cookie DAO na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Cookie DAO učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Cookie DAO Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Cookie DAO (COOKIE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Cookie DAO (COOKIE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Cookie DAO.

Provjerite Cookie DAO predviđanje cijene sada!

Cookie DAO (COOKIE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Cookie DAO (COOKIE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o COOKIE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Cookie DAO (COOKIE)

Tražiš kako kupiti Cookie DAO? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Cookie DAO na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

COOKIE u lokalnim valutama

1 Cookie DAO(COOKIE) u VND
2,937.54345
1 Cookie DAO(COOKIE) u AUD
A$0.1696776
1 Cookie DAO(COOKIE) u GBP
0.0814899
1 Cookie DAO(COOKIE) u EUR
0.0948855
1 Cookie DAO(COOKIE) u USD
$0.11163
1 Cookie DAO(COOKIE) u MYR
RM0.4710786
1 Cookie DAO(COOKIE) u TRY
4.5891093
1 Cookie DAO(COOKIE) u JPY
¥16.40961
1 Cookie DAO(COOKIE) u ARS
ARS$153.7602783
1 Cookie DAO(COOKIE) u RUB
8.9929128
1 Cookie DAO(COOKIE) u INR
9.82344
1 Cookie DAO(COOKIE) u IDR
Rp1,829.9997072
1 Cookie DAO(COOKIE) u KRW
155.4726825
1 Cookie DAO(COOKIE) u PHP
6.3763056
1 Cookie DAO(COOKIE) u EGP
￡E.5.4162876
1 Cookie DAO(COOKIE) u BRL
R$0.6072672
1 Cookie DAO(COOKIE) u CAD
C$0.1529331
1 Cookie DAO(COOKIE) u BDT
13.5663939
1 Cookie DAO(COOKIE) u NGN
170.6878515
1 Cookie DAO(COOKIE) u COP
$448.3127778
1 Cookie DAO(COOKIE) u ZAR
R.1.964688
1 Cookie DAO(COOKIE) u UAH
4.6181331
1 Cookie DAO(COOKIE) u VES
Bs16.29798
1 Cookie DAO(COOKIE) u CLP
$108.2811
1 Cookie DAO(COOKIE) u PKR
Rs31.6314768
1 Cookie DAO(COOKIE) u KZT
60.0803823
1 Cookie DAO(COOKIE) u THB
฿3.605649
1 Cookie DAO(COOKIE) u TWD
NT$3.4181106
1 Cookie DAO(COOKIE) u AED
د.إ0.4096821
1 Cookie DAO(COOKIE) u CHF
Fr0.089304
1 Cookie DAO(COOKIE) u HKD
HK$0.8695977
1 Cookie DAO(COOKIE) u AMD
֏42.6716838
1 Cookie DAO(COOKIE) u MAD
.د.م1.0024374
1 Cookie DAO(COOKIE) u MXN
$2.0796669
1 Cookie DAO(COOKIE) u SAR
ريال0.4186125
1 Cookie DAO(COOKIE) u PLN
0.4052169
1 Cookie DAO(COOKIE) u RON
лв0.4833579
1 Cookie DAO(COOKIE) u SEK
kr1.0482057
1 Cookie DAO(COOKIE) u BGN
лв0.1864221
1 Cookie DAO(COOKIE) u HUF
Ft37.6740087
1 Cookie DAO(COOKIE) u CZK
2.3274855
1 Cookie DAO(COOKIE) u KWD
د.ك0.03404715
1 Cookie DAO(COOKIE) u ILS
0.3739605
1 Cookie DAO(COOKIE) u AOA
Kz101.7585591
1 Cookie DAO(COOKIE) u BHD
.د.ب0.04197288
1 Cookie DAO(COOKIE) u BMD
$0.11163
1 Cookie DAO(COOKIE) u DKK
kr0.7110831
1 Cookie DAO(COOKIE) u HNL
L2.9202408
1 Cookie DAO(COOKIE) u MUR
5.112654
1 Cookie DAO(COOKIE) u NAD
$1.9602228
1 Cookie DAO(COOKIE) u NOK
kr1.1163
1 Cookie DAO(COOKIE) u NZD
$0.1886547
1 Cookie DAO(COOKIE) u PAB
B/.0.11163
1 Cookie DAO(COOKIE) u PGK
K0.4721949
1 Cookie DAO(COOKIE) u QAR
ر.ق0.4063332
1 Cookie DAO(COOKIE) u RSD
дин.11.1719304

Cookie DAO Resurs

Za dublje razumijevanje Cookie DAO, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Cookie DAO web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Cookie DAO

Koliko Cookie DAO (COOKIE) vrijedi danas?
Cijena COOKIE uživo u USD je 0.11163 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena COOKIE u USD?
Trenutačna cijena COOKIE u USD je $ 0.11163. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Cookie DAO?
Tržišna kapitalizacija za COOKIE je $ 66.76M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za COOKIE?
Količina u optjecaju za COOKIE je 598.03M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za COOKIE?
COOKIE je postigao ATH cijenu od 0.7651890453845342 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za COOKIE?
COOKIE je vidio ATL cijenu od 0.02001704075014387 USD.
Koliki je obujam trgovanja za COOKIE?
24-satni obujam trgovanja za COOKIE je $ 1.49M USD.
Hoće li COOKIE još narasti ove godine?
COOKIE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte COOKIE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:21:50 (UTC+8)

Cookie DAO (COOKIE) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

COOKIE u USD kalkulator

Iznos

COOKIE
COOKIE
USD
USD

1 COOKIE = 0.11163 USD

Trgujte COOKIE

COOKIEUSDT
$0.11146
$0.11146$0.11146
-5.10%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine