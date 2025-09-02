Phala (PHA) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.10175. Tijekom protekla 24 sata, PHAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0991 i najviše cijene $ 0.10849, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PHA je $ 1.40939628, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.07072015218418083.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PHA se promijenio za -0.19% u posljednjih sat vremena, -1.09% u posljednjih 24 sata i -6.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Phala (PHA)
No.403
Trenutačna tržišna kapitalizacija Phala je $ 82.30M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.19M. Količina u optjecaju PHA je 808.81M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 101.75M.
Phala (PHA) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Phala za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.0011304
-1.09%
30 dana
$ +0.00583
+6.07%
60 dana
$ +0.00136
+1.35%
90 dana
$ -0.03688
-26.61%
Phala promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u PHA od $ -0.0011304 (-1.09%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Phala 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00583 (+6.07%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Phala 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u PHA od $ +0.00136 (+1.35%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Phala 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.03688 (-26.61%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Phala (PHA)?
Phala Network tackles the issue of trust in the computation cloud.
By organizing a decentralized network of computation nodes around the world, it offers high-performance services without relying on any cloud vendor. Phala workers run the programs in Secure Enclaves, a privacy technology already embedded into modern processors, enabling versatile and confidential execution. Together, this creates the infrastructure for a powerful, secure, and scalable trustless computing cloud.
Phala dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu.
Osim toga, možeš: - Provjeriti PHA dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Phala na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Phala učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Phala Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Phala (PHA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Phala (PHA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Phala.
Razumijevanje tokenomike Phala (PHA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PHA opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Phala (PHA)
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.