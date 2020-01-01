SwftCoin (SWFTC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u SwftCoin (SWFTC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

SwftCoin (SWFTC) Informacije $SWFTC: Powering SWFT Blockchain and AI Services (SWFTGPT) SwftCoin ($SWFTC) is the native utility token driving SWFT Blockchain's AI-powered ecosystem, SWFTGPT, and the first ever AI token featured on Coinbase. SWFTGPT is also the first domain-specific LLM for crypto. Službena web stranica: http://www.swft.pro/ Bijela knjiga: http://www.swft.pro/images/SWFT%20WhitePaper.pdf Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x0bb217E40F8a5Cb79Adf04E1aAb60E5abd0dfC1e Kupi SWFTC odmah!

SwftCoin (SWFTC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za SwftCoin (SWFTC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 88.38M $ 88.38M $ 88.38M Ukupna količina: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Količina u optjecaju: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 88.38M $ 88.38M $ 88.38M Povijesni maksimum: $ 0.0484 $ 0.0484 $ 0.0484 Povijesni minimum: $ 0.000468563453269 $ 0.000468563453269 $ 0.000468563453269 Trenutna cijena: $ 0.008838 $ 0.008838 $ 0.008838 Saznajte više o cijeni SwftCoin (SWFTC)

SwftCoin (SWFTC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike SwftCoin (SWFTC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SWFTC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SWFTC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SWFTC tokena, istražite SWFTC cijenu tokena uživo!

Kako kupiti SWFTC Jeste li zainteresirani za dodavanje SwftCoin (SWFTC) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje SWFTC, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati SWFTC na MEXC-u odmah!

SwftCoin (SWFTC) Povijest cijena Analiza povijesti cijena SWFTC pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite SWFTC povijest cijena odmah!

SWFTC Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SWFTC? Naša SWFTC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SWFTC predviđanje cijene tokena odmah!

