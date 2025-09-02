Više o STRAWBERRYAI

Strawberry AI Logotip

Strawberry AI Cijena(STRAWBERRYAI)

1 STRAWBERRYAI u USD cijena uživo:

$0.07452
$0.07452$0.07452
+0.66%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Strawberry AI (STRAWBERRYAI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:08:07 (UTC+8)

Strawberry AI (STRAWBERRYAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.07101
$ 0.07101$ 0.07101
24-satna najniža cijena
$ 0.08031
$ 0.08031$ 0.08031
24-satna najviša cijena

$ 0.07101
$ 0.07101$ 0.07101

$ 0.08031
$ 0.08031$ 0.08031

$ 0.545890504382729
$ 0.545890504382729$ 0.545890504382729

$ 0.000053408383833725
$ 0.000053408383833725$ 0.000053408383833725

+3.35%

+0.66%

-8.64%

-8.64%

Strawberry AI (STRAWBERRYAI) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.07452. Tijekom protekla 24 sata, STRAWBERRYAItrgovalo je između najniže cijene $ 0.07101 i najviše cijene $ 0.08031, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena STRAWBERRYAI je $ 0.545890504382729, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000053408383833725.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, STRAWBERRYAI se promijenio za +3.35% u posljednjih sat vremena, +0.66% u posljednjih 24 sata i -8.64% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Strawberry AI (STRAWBERRYAI)

No.1249

$ 7.45M
$ 7.45M$ 7.45M

$ 2.43K
$ 2.43K$ 2.43K

$ 7.45M
$ 7.45M$ 7.45M

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100.00%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Strawberry AI je $ 7.45M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 2.43K. Količina u optjecaju STRAWBERRYAI je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.45M.

Strawberry AI (STRAWBERRYAI) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Strawberry AI za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0004886+0.66%
30 dana$ -0.02455-24.79%
60 dana$ +0.04303+136.64%
90 dana$ +0.02683+56.25%
Strawberry AI promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u STRAWBERRYAI od $ +0.0004886 (+0.66%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Strawberry AI 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.02455 (-24.79%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Strawberry AI 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u STRAWBERRYAI od $ +0.04303 (+136.64%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Strawberry AI 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.02683 (+56.25%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Strawberry AI (STRAWBERRYAI)?

Pogledajte Strawberry AI stranicu Povijest cijena sada.

Što je Strawberry AI (STRAWBERRYAI)

Strawberry AI is an advanced AI-powered, crypto-centric search engine. It is multi-modal by default and a primitive towards artificial general intelligence (AGI)

Strawberry AI dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Strawberry AI ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti STRAWBERRYAI dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Strawberry AI na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Strawberry AI učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Strawberry AI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Strawberry AI (STRAWBERRYAI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Strawberry AI (STRAWBERRYAI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Strawberry AI.

Provjerite Strawberry AI predviđanje cijene sada!

Strawberry AI (STRAWBERRYAI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Strawberry AI (STRAWBERRYAI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o STRAWBERRYAI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Strawberry AI (STRAWBERRYAI)

Tražiš kako kupiti Strawberry AI? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Strawberry AI na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

STRAWBERRYAI u lokalnim valutama

Strawberry AI Resurs

Za dublje razumijevanje Strawberry AI, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Strawberry AI web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Strawberry AI

Koliko Strawberry AI (STRAWBERRYAI) vrijedi danas?
Cijena STRAWBERRYAI uživo u USD je 0.07452 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena STRAWBERRYAI u USD?
Trenutačna cijena STRAWBERRYAI u USD je $ 0.07452. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Strawberry AI?
Tržišna kapitalizacija za STRAWBERRYAI je $ 7.45M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za STRAWBERRYAI?
Količina u optjecaju za STRAWBERRYAI je 100.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za STRAWBERRYAI?
STRAWBERRYAI je postigao ATH cijenu od 0.545890504382729 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za STRAWBERRYAI?
STRAWBERRYAI je vidio ATL cijenu od 0.000053408383833725 USD.
Koliki je obujam trgovanja za STRAWBERRYAI?
24-satni obujam trgovanja za STRAWBERRYAI je $ 2.43K USD.
Hoće li STRAWBERRYAI još narasti ove godine?
STRAWBERRYAI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte STRAWBERRYAI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:08:07 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu" i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

