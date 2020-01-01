Strawberry AI (STRAWBERRYAI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Strawberry AI (STRAWBERRYAI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Strawberry AI (STRAWBERRYAI) Informacije Strawberry AI is an advanced AI-powered, crypto-centric search engine. It is multi-modal by default and a primitive towards artificial general intelligence (AGI) Službena web stranica: https://usestrawberry.ai Bijela knjiga: https://usestrawberry.gitbook.io/strawberryai Istraživač blokova: https://solscan.io/token/D2tztvQKcmo7PUof8quQWAu3qXKwtiW1pLjvHLsUakv5 Kupi STRAWBERRYAI odmah!

Strawberry AI (STRAWBERRYAI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Strawberry AI (STRAWBERRYAI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 7.24M $ 7.24M $ 7.24M Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 7.24M $ 7.24M $ 7.24M Povijesni maksimum: $ 0.5928 $ 0.5928 $ 0.5928 Povijesni minimum: $ 0.000053408383833725 $ 0.000053408383833725 $ 0.000053408383833725 Trenutna cijena: $ 0.07237 $ 0.07237 $ 0.07237 Saznajte više o cijeni Strawberry AI (STRAWBERRYAI)

Strawberry AI (STRAWBERRYAI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Strawberry AI (STRAWBERRYAI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj STRAWBERRYAI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja STRAWBERRYAI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku STRAWBERRYAI tokena, istražite STRAWBERRYAI cijenu tokena uživo!

Kako kupiti STRAWBERRYAI Jeste li zainteresirani za dodavanje Strawberry AI (STRAWBERRYAI) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje STRAWBERRYAI, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati STRAWBERRYAI na MEXC-u odmah!

Strawberry AI (STRAWBERRYAI) Povijest cijena Analiza povijesti cijena STRAWBERRYAI pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite STRAWBERRYAI povijest cijena odmah!

STRAWBERRYAI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide STRAWBERRYAI? Naša STRAWBERRYAI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte STRAWBERRYAI predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!