Što je STORJ (STORJ)

Storj is a protocol that creates a distributed network for the formation and execution of storage contracts between peers. The Storj protocol enables peers on the network to negotiate contracts, transfer data, verify the integrity and availability of remote data, retrieve data, and pay other nodes. Each peer is an autonomous agent, capable of performing these actions without signiﬁcant human interaction. Many of the basic tools for these interactions are described in this Full protocol documentation can be found elsewhere.

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o STORJ Koliko STORJ (STORJ) vrijedi danas? Cijena STORJ uživo u USD je 0.2493 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena STORJ u USD? $ 0.2493 . Provjerite Trenutačna cijena STORJ u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija STORJ? Tržišna kapitalizacija za STORJ je $ 104.45M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za STORJ? Količina u optjecaju za STORJ je 418.97M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za STORJ? STORJ je postigao ATH cijenu od 3.90788278 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za STORJ? STORJ je vidio ATL cijenu od 0.0483529328365 USD . Koliki je obujam trgovanja za STORJ? 24-satni obujam trgovanja za STORJ je $ 275.57K USD . Hoće li STORJ još narasti ove godine? STORJ mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte STORJ predviđanje cijene za detaljniju analizu.

