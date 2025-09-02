STORJ (STORJ) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.2493. Tijekom protekla 24 sata, STORJtrgovalo je između najniže cijene $ 0.2434 i najviše cijene $ 0.2607, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena STORJ je $ 3.90788278, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0483529328365.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, STORJ se promijenio za -0.21% u posljednjih sat vremena, -0.47% u posljednjih 24 sata i -0.05% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu STORJ (STORJ)
Trenutačna tržišna kapitalizacija STORJ je $ 104.45M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 275.57K. Količina u optjecaju STORJ je 418.97M, s ukupnom količinom od 424999998.00000113. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 105.95M.
STORJ (STORJ) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena STORJ za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
STORJ promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u STORJ od $ -0.001178 (-0.47%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
STORJ 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0067 (-2.62%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
STORJ 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u STORJ od $ -0.0018 (-0.72%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
STORJ 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0256 (-9.32%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Storj is a protocol that creates a distributed network for the formation and execution of storage contracts between peers. The Storj protocol enables peers on the network to negotiate contracts, transfer data, verify the integrity and availability of remote data, retrieve data, and pay other nodes. Each peer is an autonomous agent, capable of performing these actions without signiﬁcant human interaction. Many of the basic tools for these interactions are described in this Full protocol documentation can be found elsewhere.
STORJ dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje STORJ ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti STORJ dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o STORJ na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje STORJ učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
