STORJ

Storj is a protocol that creates a distributed network for the formation and execution of storage contracts between peers. The Storj protocol enables peers on the network to negotiate contracts, transfer data, verify the integrity and availability of remote data, retrieve data, and pay other nodes. Each peer is an autonomous agent, capable of performing these actions without signiﬁcant human interaction. Many of the basic tools for these interactions are described in this Full protocol documentation can be found elsewhere.

ImeSTORJ

PoredakNo.350

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)3.02%

Količina u optjecaju418,973,378.63491154

Maksimalna količina0

Ukupna količina424,999,998.00000113

Stopa optjecaja%

Datum izdavanja2017-07-03 00:00:00

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana0.4097 USDT

Najviša vrijednost svih vremena3.90788278,2021-03-28

Najniža cijena0.0483529328365,2020-03-13

Javni blockchainETH

etfindex:mc_etfindex_sourceOdricanje od odgovornosti: Podatke pruža cmc i ne smiju se smatrati investicijskim savjetom.