$4,293.62
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:17:01 (UTC+8)

Lido Staked ETH (STETH) Informacije o cijeni (USD)

$ 4,229.84
$ 4,473.01
$ 4,229.84
$ 4,473.01
$ 4,982.427225819274
$ 551.78459296
-0.05%

-1.28%

-1.53%

-1.53%

Lido Staked ETH (STETH) cijena u stvarnom vremenu je $ 4,298.76. Tijekom protekla 24 sata, STETHtrgovalo je između najniže cijene $ 4,229.84 i najviše cijene $ 4,473.01, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena STETH je $ 4,982.427225819274, dok je najniža cijena svih vremena $ 551.78459296.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, STETH se promijenio za -0.05% u posljednjih sat vremena, -1.28% u posljednjih 24 sata i -1.53% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Lido Staked ETH (STETH)

No.9286

$ 37.54B
$ 37.54B$ 37.54B

$ 62.33K
$ 62.33K$ 62.33K

$ 37.54B
$ 37.54B$ 37.54B

8.73M
8.73M 8.73M

8,732,780.02123656
8,732,780.02123656 8,732,780.02123656

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Lido Staked ETH je $ 37.54B, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 62.33K. Količina u optjecaju STETH je 8.73M, s ukupnom količinom od 8732780.02123656. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 37.54B.

Lido Staked ETH (STETH) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Lido Staked ETH za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -55.6709-1.28%
30 dana$ +959.87+28.74%
60 dana$ +1,738.14+67.87%
90 dana$ +1,727.88+67.20%
Lido Staked ETH promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u STETH od $ -55.6709 (-1.28%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Lido Staked ETH 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +959.87 (+28.74%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Lido Staked ETH 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u STETH od $ +1,738.14 (+67.87%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Lido Staked ETH 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +1,727.88 (+67.20%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Lido Staked ETH (STETH)?

Pogledajte Lido Staked ETH stranicu Povijest cijena sada.

Što je Lido Staked ETH (STETH)

Users who stake their ETH into the Eth2 contract via Lido will receive the liquid token equivalent in the form of stETH. For the sake of simplicity, this means that if you stake 1 ETH with Lido, you receive 1stETH in return.

Lido Staked ETH dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Lido Staked ETH ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti STETH dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Lido Staked ETH na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Lido Staked ETH učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Lido Staked ETH Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Lido Staked ETH (STETH) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Lido Staked ETH (STETH) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Lido Staked ETH.

Provjerite Lido Staked ETH predviđanje cijene sada!

Lido Staked ETH (STETH) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Lido Staked ETH (STETH) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o STETH opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Lido Staked ETH (STETH)

Tražiš kako kupiti Lido Staked ETH? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Lido Staked ETH na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

STETH u lokalnim valutama

Za dublje razumijevanje Lido Staked ETH, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Lido Staked ETH web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Lido Staked ETH

Koliko Lido Staked ETH (STETH) vrijedi danas?
Cijena STETH uživo u USD je 4,298.76 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena STETH u USD?
Trenutačna cijena STETH u USD je $ 4,298.76. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Lido Staked ETH?
Tržišna kapitalizacija za STETH je $ 37.54B USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za STETH?
Količina u optjecaju za STETH je 8.73M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za STETH?
STETH je postigao ATH cijenu od 4,982.427225819274 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za STETH?
STETH je vidio ATL cijenu od 551.78459296 USD.
Koliki je obujam trgovanja za STETH?
24-satni obujam trgovanja za STETH je $ 62.33K USD.
Hoće li STETH još narasti ove godine?
STETH mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte STETH predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:17:01 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

