STEPN Cijena(STEPN)

$0.04067
-0.02%1D
Grafikon aktualnih cijena STEPN (STEPN)
STEPN (STEPN) Informacije o cijeni (USD)

$ 0.03952
24-satna najniža cijena
$ 0.04238
24-satna najviša cijena

$ 0.03952
$ 0.04238
$ 4.114427206028121
$ 0.03685184240577667
+1.31%

-0.02%

+5.79%

+5.79%

STEPN (STEPN) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.04069. Tijekom protekla 24 sata, STEPNtrgovalo je između najniže cijene $ 0.03952 i najviše cijene $ 0.04238, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena STEPN je $ 4.114427206028121, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.03685184240577667.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, STEPN se promijenio za +1.31% u posljednjih sat vremena, -0.02% u posljednjih 24 sata i +5.79% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu STEPN (STEPN)

No.306

$ 125.54M
$ 1.70M
$ 207.95M
3.09B
5,110,626,075.092503
BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija STEPN je $ 125.54M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.70M. Količina u optjecaju STEPN je 3.09B, s ukupnom količinom od 5110626075.092503. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 207.95M.

STEPN (STEPN) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena STEPN za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0000081-0.02%
30 dana$ -0.00188-4.42%
60 dana$ -0.00455-10.06%
90 dana$ -0.01221-23.09%
STEPN promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u STEPN od $ -0.0000081 (-0.02%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

STEPN 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00188 (-4.42%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

STEPN 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u STEPN od $ -0.00455 (-10.06%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

STEPN 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.01221 (-23.09%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena STEPN (STEPN)?

Pogledajte STEPN stranicu Povijest cijena sada.

Što je STEPN (STEPN)

STEPN is a Web3 lifestyle app with inbuilt Game-Fi and Social-Fi elements. STEPN is built around an essential daily activity for most people – moving around. We are the first project to effectively bring to life a functioning move&earn concept, finishing 4th out of 500+ projects at the Solana Ignition Hackathon 2021. Users equip themselves with NFTs in the form of Sneakers. By walking, jogging, or running outdoors, users will earn game currency, which can either be used in-game, or cashed out for profit. With Game-Fi, STEPN aims to nudge millions toward a healthier lifestyle, combat climate change and connect the public to Web 3.0, all while simultaneously hinging on it’s Social-Fi aspect to build a long-lasting platform fostering user generated Web 3.0 content.

STEPN dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje STEPN ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

STEPN Predviđanje cijene (USD)

STEPN (STEPN) Tokenomika

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o STEPN

Koliko STEPN (STEPN) vrijedi danas?
Cijena STEPN uživo u USD je 0.04069 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena STEPN u USD?
Trenutačna cijena STEPN u USD je $ 0.04069. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija STEPN?
Tržišna kapitalizacija za STEPN je $ 125.54M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za STEPN?
Količina u optjecaju za STEPN je 3.09B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za STEPN?
STEPN je postigao ATH cijenu od 4.114427206028121 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za STEPN?
STEPN je vidio ATL cijenu od 0.03685184240577667 USD.
Koliki je obujam trgovanja za STEPN?
24-satni obujam trgovanja za STEPN je $ 1.70M USD.
Hoće li STEPN još narasti ove godine?
STEPN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte STEPN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
STEPN (STEPN) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

