STEPN (STEPN) Informacije STEPN is a Web3 lifestyle app with inbuilt Game-Fi and Social-Fi elements. STEPN is built around an essential daily activity for most people – moving around. We are the first project to effectively bring to life a functioning move&earn concept, finishing 4th out of 500+ projects at the Solana Ignition Hackathon 2021. Users equip themselves with NFTs in the form of Sneakers. By walking, jogging, or running outdoors, users will earn game currency, which can either be used in-game, or cashed out for profit. With Game-Fi, STEPN aims to nudge millions toward a healthier lifestyle, combat climate change and connect the public to Web 3.0, all while simultaneously hinging on it’s Social-Fi aspect to build a long-lasting platform fostering user generated Web 3.0 content. Službena web stranica: https://www.stepn.com/ Bijela knjiga: https://whitepaper.stepn.com/ Istraživač blokova: https://solscan.io/token/7i5KKsX2weiTkry7jA4ZwSuXGhs5eJBEjY8vVxR4pfRx Kupi STEPN odmah!

STEPN (STEPN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za STEPN (STEPN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 125.66M $ 125.66M $ 125.66M Ukupna količina: $ 5.12B $ 5.12B $ 5.12B Količina u optjecaju: $ 3.10B $ 3.10B $ 3.10B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 207.79M $ 207.79M $ 207.79M Povijesni maksimum: $ 4.1717 $ 4.1717 $ 4.1717 Povijesni minimum: $ 0.03685184240577667 $ 0.03685184240577667 $ 0.03685184240577667 Trenutna cijena: $ 0.04059 $ 0.04059 $ 0.04059 Saznajte više o cijeni STEPN (STEPN)

STEPN (STEPN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike STEPN (STEPN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj STEPN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja STEPN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku STEPN tokena, istražite STEPN cijenu tokena uživo!

STEPN (STEPN) Povijest cijena Analiza povijesti cijena STEPN pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite STEPN povijest cijena odmah!

STEPN Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide STEPN? Naša STEPN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte STEPN predviđanje cijene tokena odmah!

