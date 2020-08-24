Sperax (SPA) Tokenomika

Sperax (SPA) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Sperax (SPA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Sperax (SPA) Informacije

Sperax Makes DeFi Services Accessible to All Built with our original blockchain design --- BDLS consensus protocol, Sperax offers a highperformance blockchain that is truly secure in the real internet environment compared with other top-ranked BFT consensus-based blockchains, such as Cosmos (Tendermint), Polkadot (GRANDPA), and Ethereum (Casper FFG). On top of Sperax blockchain consensus infrastructure, the Sperax Foundation issues a native multi-currency stablecoin sCOIN, the first among public blockchain ecosystems. It bridges the gap between Internet users and crypto-native applications. In Sperax, we believe that more people deserve to enjoy the benefits of blockchain-enabled Decentralized Finance (DeFi) applications. In January 2020, Sperax secured over 6M USD in seed funding round, with leading investors including Outlier Ventures, FBG Capital and Newstyle Capital. On March 18, 2020, Sperax launched its first public sale on Cobak, Korea’s largest cryptocurrency community, with a 200K USD allocation sold out in less than 20 minutes. SPA is the native utility token for the Sperax blockchain. It fuels the ecosystem and reflects the value of the network. SPA also grants token holders the right to participate in the governance process in the system.

Službena web stranica:
https://sperax.io/
Bijela knjiga:
https://github.com/Sperax/USDs-Whitepaper/blob/main/USDs_Whitepaper.pdf
Istraživač blokova:
https://etherscan.io/token/0xB4A3B0Faf0Ab53df58001804DdA5Bfc6a3D59008

Sperax (SPA) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Sperax (SPA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 21.32M
$ 21.32M$ 21.32M
Ukupna količina:
$ 4.62B
$ 4.62B$ 4.62B
Količina u optjecaju:
$ 2.05B
$ 2.05B$ 2.05B
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 52.05M
$ 52.05M$ 52.05M
Povijesni maksimum:
$ 0.24148
$ 0.24148$ 0.24148
Povijesni minimum:
$ 0.003287085606503908
$ 0.003287085606503908$ 0.003287085606503908
Trenutna cijena:
$ 0.010409
$ 0.010409$ 0.010409

Sperax (SPA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Sperax (SPA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj SPA tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja SPA tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku SPA tokena, istražite SPA cijenu tokena uživo!


Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.