Ontology Gas (ONG) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Ontology Gas (ONG), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Ontology Gas (ONG) Informacije

ONG (Ontology Gas) is the second practical token of the ontology network, which represents the use right of the ontology network. The operation of Ontology requires the support of various nodes. Ontology guarantees the stability and security of the network by paying the ONG operation cost of various nodes. The ONG is the compensation for the contribution of the network.

https://ont.io/
https://docs.ont.io/
https://explorer.ont.io/

Ontology Gas (ONG) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Ontology Gas (ONG), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 69.20M
$ 69.20M$ 69.20M
Ukupna količina:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Količina u optjecaju:
$ 423.51M
$ 423.51M$ 423.51M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 163.40M
$ 163.40M$ 163.40M
Povijesni maksimum:
$ 3.28194
$ 3.28194$ 3.28194
Povijesni minimum:
$ 0.0393381415969
$ 0.0393381415969$ 0.0393381415969
Trenutna cijena:
$ 0.1634
$ 0.1634$ 0.1634

Ontology Gas (ONG) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Ontology Gas (ONG) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj ONG tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja ONG tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku ONG tokena, istražite ONG cijenu tokena uživo!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.