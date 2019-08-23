Ontology Gas (ONG) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Ontology Gas (ONG), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Ontology Gas (ONG) Informacije ONG (Ontology Gas) is the second practical token of the ontology network, which represents the use right of the ontology network. The operation of Ontology requires the support of various nodes. Ontology guarantees the stability and security of the network by paying the ONG operation cost of various nodes. The ONG is the compensation for the contribution of the network. Službena web stranica: https://ont.io/ Bijela knjiga: https://docs.ont.io/ Istraživač blokova: https://explorer.ont.io/ Kupi ONG odmah!

Ontology Gas (ONG) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Ontology Gas (ONG), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 69.20M $ 69.20M $ 69.20M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 423.51M $ 423.51M $ 423.51M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 163.40M $ 163.40M $ 163.40M Povijesni maksimum: $ 3.28194 $ 3.28194 $ 3.28194 Povijesni minimum: $ 0.0393381415969 $ 0.0393381415969 $ 0.0393381415969 Trenutna cijena: $ 0.1634 $ 0.1634 $ 0.1634 Saznajte više o cijeni Ontology Gas (ONG)

Ontology Gas (ONG) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Ontology Gas (ONG) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ONG tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ONG tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ONG tokena, istražite ONG cijenu tokena uživo!

