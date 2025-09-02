Sperax (SPA) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.010633. Tijekom protekla 24 sata, SPAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.010571 i najviše cijene $ 0.011446, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SPA je $ 0.23986036772864047, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.003287085606503908.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SPA se promijenio za -0.63% u posljednjih sat vremena, -0.60% u posljednjih 24 sata i -0.17% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Sperax (SPA)
Trenutačna tržišna kapitalizacija Sperax je $ 21.78M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 86.98K. Količina u optjecaju SPA je 2.05B, s ukupnom količinom od 4615267291.67. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 53.17M.
Sperax (SPA) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Sperax za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.00006418
-0.60%
30 dana
$ -0.001102
-9.40%
60 dana
$ -0.001417
-11.76%
90 dana
$ -0.004091
-27.79%
Sperax promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u SPA od $ -0.00006418 (-0.60%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Sperax 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.001102 (-9.40%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Sperax 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SPA od $ -0.001417 (-11.76%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Sperax 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.004091 (-27.79%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Sperax Makes DeFi Services Accessible to All
Built with our original blockchain design --- BDLS consensus protocol, Sperax offers a highperformance blockchain that is truly secure in the real internet environment compared with other top-ranked BFT consensus-based blockchains, such as Cosmos (Tendermint), Polkadot (GRANDPA), and Ethereum (Casper FFG). On top of Sperax blockchain consensus infrastructure, the Sperax Foundation issues a native multi-currency stablecoin sCOIN, the first among public blockchain ecosystems. It bridges the gap between Internet users and crypto-native applications. In Sperax, we believe that more people deserve to enjoy the benefits of blockchain-enabled Decentralized Finance (DeFi) applications. In January 2020, Sperax secured over 6M USD in seed funding round, with leading investors including Outlier Ventures, FBG Capital and Newstyle Capital. On March 18, 2020, Sperax launched its first public sale on Cobak, Korea’s largest cryptocurrency community, with a 200K USD allocation sold out in less than 20 minutes.
SPA is the native utility token for the Sperax blockchain. It fuels the ecosystem and reflects the value of the network. SPA also grants token holders the right to participate in the governance process in the system.
Sperax dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Sperax ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti SPA dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Sperax na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Sperax učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Sperax Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Sperax (SPA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Sperax (SPA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Sperax.
Razumijevanje tokenomike Sperax (SPA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SPA opsežnoj tokenomici tokena odmah!
