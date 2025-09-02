Što je Sperax (SPA)

Sperax Makes DeFi Services Accessible to All Built with our original blockchain design --- BDLS consensus protocol, Sperax offers a highperformance blockchain that is truly secure in the real internet environment compared with other top-ranked BFT consensus-based blockchains, such as Cosmos (Tendermint), Polkadot (GRANDPA), and Ethereum (Casper FFG). On top of Sperax blockchain consensus infrastructure, the Sperax Foundation issues a native multi-currency stablecoin sCOIN, the first among public blockchain ecosystems. It bridges the gap between Internet users and crypto-native applications. In Sperax, we believe that more people deserve to enjoy the benefits of blockchain-enabled Decentralized Finance (DeFi) applications. In January 2020, Sperax secured over 6M USD in seed funding round, with leading investors including Outlier Ventures, FBG Capital and Newstyle Capital. On March 18, 2020, Sperax launched its first public sale on Cobak, Korea’s largest cryptocurrency community, with a 200K USD allocation sold out in less than 20 minutes. SPA is the native utility token for the Sperax blockchain. It fuels the ecosystem and reflects the value of the network. SPA also grants token holders the right to participate in the governance process in the system.

Sperax dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Sperax ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.



Osim toga, možeš:

- Provjeriti SPA dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.

- Čitaj recenzije i analitiku o Sperax na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Sperax učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Sperax Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Sperax (SPA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Sperax (SPA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Sperax.

Provjerite Sperax predviđanje cijene sada!

Sperax (SPA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Sperax (SPA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SPA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Sperax (SPA)

Tražiš kako kupiti Sperax? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Sperax na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

SPA u lokalnim valutama

Isprobajte pretvarač

Sperax Resurs

Za dublje razumijevanje Sperax, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Sperax Koliko Sperax (SPA) vrijedi danas? Cijena SPA uživo u USD je 0.010633 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena SPA u USD? $ 0.010633 . Provjerite Trenutačna cijena SPA u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Sperax? Tržišna kapitalizacija za SPA je $ 21.78M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za SPA? Količina u optjecaju za SPA je 2.05B USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SPA? SPA je postigao ATH cijenu od 0.23986036772864047 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SPA? SPA je vidio ATL cijenu od 0.003287085606503908 USD . Koliki je obujam trgovanja za SPA? 24-satni obujam trgovanja za SPA je $ 86.98K USD . Hoće li SPA još narasti ove godine? SPA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SPA predviđanje cijene za detaljniju analizu.

