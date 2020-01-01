Edge (EDGE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Edge (EDGE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Edge (EDGE) Informacije Definitive is an advanced trading platform for on-chain tokens, enabling cross-chain asset trading with a full suite of order types—including market, limit, stop-loss, and TWAP (Time-Weighted Average Price) orders. Powered by intelligent routing technology, Definitive aggregates liquidity across 100+ decentralized exchanges (DEXs) and pools to guarantee users the best prices and maximum returns. Founded by former Coinbase trading leads and backed by top-tier investors in the industry, Definitive offers exclusive platform benefits through its utility token, $EDGE, which unlocks premium features when staked. Službena web stranica: https://www.definitive.fi Bijela knjiga: https://docs.definitive.fi Istraživač blokova: https://basescan.org/token/0xED6E000dEF95780fb89734c07EE2ce9F6dcAf110 Kupi EDGE odmah!

Edge (EDGE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Edge (EDGE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 82.07M $ 82.07M $ 82.07M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 203.02M $ 203.02M $ 203.02M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 404.24M $ 404.24M $ 404.24M Povijesni maksimum: $ 0.97 $ 0.97 $ 0.97 Povijesni minimum: $ 0.027842638057250423 $ 0.027842638057250423 $ 0.027842638057250423 Trenutna cijena: $ 0.40424 $ 0.40424 $ 0.40424 Saznajte više o cijeni Edge (EDGE)

Edge (EDGE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Edge (EDGE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj EDGE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja EDGE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku EDGE tokena, istražite EDGE cijenu tokena uživo!

Kako kupiti EDGE Jeste li zainteresirani za dodavanje Edge (EDGE) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje EDGE, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati EDGE na MEXC-u odmah!

Edge (EDGE) Povijest cijena Analiza povijesti cijena EDGE pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite EDGE povijest cijena odmah!

EDGE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide EDGE? Naša EDGE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte EDGE predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!