OKZOO (AIOT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u OKZOO (AIOT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

OKZOO (AIOT) Informacije OKZOO introduces the world's first urban-scale decentralized environmental data network through an interconnected system of physical AIoT devices. By blending AI with decentralized Internet of Things (DeIoT), OKZOO distributes portable machines with micro sensor nodes that collect both external and household environmental data through engaging AI pet companions. Users contribute to this grassroots network while earning peer-to-peer incentives via $AIOT tokens, which can be staked for on-chain rewards and in-game benefits, creating a sustainable ecosystem that powers innovative AI environmental applications. Službena web stranica: https://okzoo.app/ Bijela knjiga: https://okzoo.app/en/docs Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x55ad16bd573b3365f43a9daeb0cc66a73821b4a5 Kupi AIOT odmah!

OKZOO (AIOT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za OKZOO (AIOT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 129.18M $ 129.18M $ 129.18M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 82.52M $ 82.52M $ 82.52M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.57B $ 1.57B $ 1.57B Povijesni maksimum: $ 2.12477 $ 2.12477 $ 2.12477 Povijesni minimum: $ 0.04452569076105928 $ 0.04452569076105928 $ 0.04452569076105928 Trenutna cijena: $ 1.56547 $ 1.56547 $ 1.56547 Saznajte više o cijeni OKZOO (AIOT)

OKZOO (AIOT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike OKZOO (AIOT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj AIOT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja AIOT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku AIOT tokena, istražite AIOT cijenu tokena uživo!

Kako kupiti AIOT Jeste li zainteresirani za dodavanje OKZOO (AIOT) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje AIOT, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati AIOT na MEXC-u odmah!

OKZOO (AIOT) Povijest cijena Analiza povijesti cijena AIOT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite AIOT povijest cijena odmah!

AIOT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide AIOT? Naša AIOT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte AIOT predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!