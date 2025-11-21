AriaAI (ARIA) Tokenomika

AriaAI (ARIA) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u AriaAI (ARIA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-21 05:42:33 (UTC+8)
AriaAI (ARIA) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za AriaAI (ARIA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 20.25M
Ukupna količina:
$ 1.00B
Količina u optjecaju:
$ 234.22M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 86.46M
Povijesni maksimum:
$ 0.24897
Povijesni minimum:
$ 0.03247204859891276
Trenutna cijena:
$ 0.08646
AriaAI (ARIA) Informacije

AriaAI is a next-generation game development and publishing experiment inspired by Disney-style immersive worlds and AI technology, designed with its own IP related gameplay at its core. It represents a major leap forward in bringing Web2-quality game design and publishing standards into the Web3 era. With the integration of AI, ARIA is evolving into a living, adaptive game world — featuring intelligent NPCs, personalized storytelling, AI-generated content, and dynamic gameplay that grows with its players. $Aria is the native token of Aria.

Službena web stranica:
https://www.playariagame.com
Bijela knjiga:
https://docs.playariagame.com/
Istraživač blokova:
https://bscscan.com/token/0x5d3A12c42E5372B2CC3264AB3cdcF660a1555238

AriaAI (ARIA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike AriaAI (ARIA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj ARIA tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja ARIA tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku ARIA tokena, istražite ARIA cijenu tokena uživo!

