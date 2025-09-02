Više o SNFT

Spain National Fan Logotip

Spain National Fan Cijena(SNFT)

1 SNFT u USD cijena uživo:

$0.03458
-0.17%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Spain National Fan (SNFT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:43:57 (UTC+8)

Spain National Fan (SNFT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.03431
24-satna najniža cijena
$ 0.035
24-satna najviša cijena

$ 0.03431
$ 0.035
$ 0.8633461742541345
$ 0.006959526514589207
-0.06%

-0.16%

+10.28%

+10.28%

Spain National Fan (SNFT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.03453. Tijekom protekla 24 sata, SNFTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.03431 i najviše cijene $ 0.035, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SNFT je $ 0.8633461742541345, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.006959526514589207.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SNFT se promijenio za -0.06% u posljednjih sat vremena, -0.16% u posljednjih 24 sata i +10.28% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Spain National Fan (SNFT)

No.2207

$ 790.86K
$ 56.03K
$ 3.45M
22.90M
100,000,000
22,903,472
22.90%

BITCI

Trenutačna tržišna kapitalizacija Spain National Fan je $ 790.86K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 56.03K. Količina u optjecaju SNFT je 22.90M, s ukupnom količinom od 22903472. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.45M.

Spain National Fan (SNFT) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Spain National Fan za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0000589-0.16%
30 dana$ +0.00825+31.39%
60 dana$ +0.0104+43.09%
90 dana$ +0.01708+97.87%
Spain National Fan promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u SNFT od $ -0.0000589 (-0.16%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Spain National Fan 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00825 (+31.39%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Spain National Fan 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SNFT od $ +0.0104 (+43.09%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Spain National Fan 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.01708 (+97.87%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Spain National Fan (SNFT)?

Pogledajte Spain National Fan stranicu Povijest cijena sada.

Što je Spain National Fan (SNFT)

The Spain National Football Team Fan Token is designed to revolutionize the fan experience. With Token, Spain National Football Team gives fans the opportunity to participate in exclusive surveys and events, create digital collections, purchase NFTs, enjoy gamification and mission features linked to fan rewards, missions and great experiences.

Spain National Fan dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Spain National Fan ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti SNFT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Spain National Fan na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Spain National Fan učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Spain National Fan Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Spain National Fan (SNFT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Spain National Fan (SNFT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Spain National Fan.

Provjerite Spain National Fan predviđanje cijene sada!

Spain National Fan (SNFT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Spain National Fan (SNFT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SNFT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Spain National Fan (SNFT)

Tražiš kako kupiti Spain National Fan? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Spain National Fan na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

SNFT u lokalnim valutama

1 Spain National Fan(SNFT) u VND
908.65695
1 Spain National Fan(SNFT) u AUD
A$0.0524856
1 Spain National Fan(SNFT) u GBP
0.0252069
1 Spain National Fan(SNFT) u EUR
0.0293505
1 Spain National Fan(SNFT) u USD
$0.03453
1 Spain National Fan(SNFT) u MYR
RM0.1457166
1 Spain National Fan(SNFT) u TRY
1.4205642
1 Spain National Fan(SNFT) u JPY
¥5.07591
1 Spain National Fan(SNFT) u ARS
ARS$47.5619673
1 Spain National Fan(SNFT) u RUB
2.7820821
1 Spain National Fan(SNFT) u INR
3.03864
1 Spain National Fan(SNFT) u IDR
Rp566.0654832
1 Spain National Fan(SNFT) u KRW
48.158991
1 Spain National Fan(SNFT) u PHP
1.9723536
1 Spain National Fan(SNFT) u EGP
￡E.1.6757409
1 Spain National Fan(SNFT) u BRL
R$0.1874979
1 Spain National Fan(SNFT) u CAD
C$0.0473061
1 Spain National Fan(SNFT) u BDT
4.1964309
1 Spain National Fan(SNFT) u NGN
52.8788967
1 Spain National Fan(SNFT) u COP
$138.6745518
1 Spain National Fan(SNFT) u ZAR
R.0.6080733
1 Spain National Fan(SNFT) u UAH
1.4285061
1 Spain National Fan(SNFT) u VES
Bs5.04138
1 Spain National Fan(SNFT) u CLP
$33.4941
1 Spain National Fan(SNFT) u PKR
Rs9.7844208
1 Spain National Fan(SNFT) u KZT
18.5843913
1 Spain National Fan(SNFT) u THB
฿1.1156643
1 Spain National Fan(SNFT) u TWD
NT$1.0576539
1 Spain National Fan(SNFT) u AED
د.إ0.1267251
1 Spain National Fan(SNFT) u CHF
Fr0.027624
1 Spain National Fan(SNFT) u HKD
HK$0.2689887
1 Spain National Fan(SNFT) u AMD
֏13.1994378
1 Spain National Fan(SNFT) u MAD
.د.م0.3100794
1 Spain National Fan(SNFT) u MXN
$0.6436392
1 Spain National Fan(SNFT) u SAR
ريال0.1294875
1 Spain National Fan(SNFT) u PLN
0.1253439
1 Spain National Fan(SNFT) u RON
лв0.1495149
1 Spain National Fan(SNFT) u SEK
kr0.3238914
1 Spain National Fan(SNFT) u BGN
лв0.0576651
1 Spain National Fan(SNFT) u HUF
Ft11.6535297
1 Spain National Fan(SNFT) u CZK
0.7199505
1 Spain National Fan(SNFT) u KWD
د.ك0.01053165
1 Spain National Fan(SNFT) u ILS
0.1156755
1 Spain National Fan(SNFT) u AOA
Kz31.4765121
1 Spain National Fan(SNFT) u BHD
.د.ب0.01298328
1 Spain National Fan(SNFT) u BMD
$0.03453
1 Spain National Fan(SNFT) u DKK
kr0.2199561
1 Spain National Fan(SNFT) u HNL
L0.9033048
1 Spain National Fan(SNFT) u MUR
1.581474
1 Spain National Fan(SNFT) u NAD
$0.6063468
1 Spain National Fan(SNFT) u NOK
kr0.3449547
1 Spain National Fan(SNFT) u NZD
$0.0583557
1 Spain National Fan(SNFT) u PAB
B/.0.03453
1 Spain National Fan(SNFT) u PGK
K0.1460619
1 Spain National Fan(SNFT) u QAR
ر.ق0.1256892
1 Spain National Fan(SNFT) u RSD
дин.3.4547265

Spain National Fan Resurs

Za dublje razumijevanje Spain National Fan, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Spain National Fan web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Spain National Fan

Koliko Spain National Fan (SNFT) vrijedi danas?
Cijena SNFT uživo u USD je 0.03453 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SNFT u USD?
Trenutačna cijena SNFT u USD je $ 0.03453. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Spain National Fan?
Tržišna kapitalizacija za SNFT je $ 790.86K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SNFT?
Količina u optjecaju za SNFT je 22.90M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SNFT?
SNFT je postigao ATH cijenu od 0.8633461742541345 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SNFT?
SNFT je vidio ATL cijenu od 0.006959526514589207 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SNFT?
24-satni obujam trgovanja za SNFT je $ 56.03K USD.
Hoće li SNFT još narasti ove godine?
SNFT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SNFT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Spain National Fan (SNFT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

