Spain National Fan (SNFT) Tokenomika

Spain National Fan (SNFT) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Spain National Fan (SNFT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Spain National Fan (SNFT) Informacije

The Spain National Football Team Fan Token is designed to revolutionize the fan experience. With Token, Spain National Football Team gives fans the opportunity to participate in exclusive surveys and events, create digital collections, purchase NFTs, enjoy gamification and mission features linked to fan rewards, missions and great experiences.

Službena web stranica:
https://www.bitci.com/
Istraživač blokova:
https://bitciexp.bitcichain.com/tokens/0x3e6F1be54FEb9CC37dBfC31A894a8810357C3F9C/token_transfers

Spain National Fan (SNFT) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Spain National Fan (SNFT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 778.26K
$ 778.26K$ 778.26K
Ukupna količina:
$ 22.90M
$ 22.90M$ 22.90M
Količina u optjecaju:
$ 22.90M
$ 22.90M$ 22.90M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 3.40M
$ 3.40M$ 3.40M
Povijesni maksimum:
$ 0.8735
$ 0.8735$ 0.8735
Povijesni minimum:
$ 0.006959526514589207
$ 0.006959526514589207$ 0.006959526514589207
Trenutna cijena:
$ 0.03398
$ 0.03398$ 0.03398

Spain National Fan (SNFT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Spain National Fan (SNFT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj SNFT tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja SNFT tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku SNFT tokena, istražite SNFT cijenu tokena uživo!

Kako kupiti SNFT

Jeste li zainteresirani za dodavanje Spain National Fan (SNFT) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje SNFT, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Spain National Fan (SNFT) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena SNFT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

SNFT Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide SNFT? Naša SNFT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.