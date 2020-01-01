Spain National Fan (SNFT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Spain National Fan (SNFT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Spain National Fan (SNFT) Informacije The Spain National Football Team Fan Token is designed to revolutionize the fan experience. With Token, Spain National Football Team gives fans the opportunity to participate in exclusive surveys and events, create digital collections, purchase NFTs, enjoy gamification and mission features linked to fan rewards, missions and great experiences. Službena web stranica: https://www.bitci.com/ Istraživač blokova: https://bitciexp.bitcichain.com/tokens/0x3e6F1be54FEb9CC37dBfC31A894a8810357C3F9C/token_transfers Kupi SNFT odmah!

Spain National Fan (SNFT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Spain National Fan (SNFT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 778.26K $ 778.26K $ 778.26K Ukupna količina: $ 22.90M $ 22.90M $ 22.90M Količina u optjecaju: $ 22.90M $ 22.90M $ 22.90M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.40M $ 3.40M $ 3.40M Povijesni maksimum: $ 0.8735 $ 0.8735 $ 0.8735 Povijesni minimum: $ 0.006959526514589207 $ 0.006959526514589207 $ 0.006959526514589207 Trenutna cijena: $ 0.03398 $ 0.03398 $ 0.03398 Saznajte više o cijeni Spain National Fan (SNFT)

Spain National Fan (SNFT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Spain National Fan (SNFT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SNFT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SNFT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SNFT tokena, istražite SNFT cijenu tokena uživo!

Kako kupiti SNFT Jeste li zainteresirani za dodavanje Spain National Fan (SNFT) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje SNFT, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati SNFT na MEXC-u odmah!

Spain National Fan (SNFT) Povijest cijena Analiza povijesti cijena SNFT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite SNFT povijest cijena odmah!

SNFT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SNFT? Naša SNFT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SNFT predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!