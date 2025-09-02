Više o SMART

Smart Blockchain Logotip

Smart Blockchain Cijena(SMART)

1 SMART u USD cijena uživo:

$0.006566
$0.006566$0.006566
+2.57%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Smart Blockchain (SMART)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:14:15 (UTC+8)

Smart Blockchain (SMART) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.006251
$ 0.006251$ 0.006251
24-satna najniža cijena
$ 0.0068
$ 0.0068$ 0.0068
24-satna najviša cijena

$ 0.006251
$ 0.006251$ 0.006251

$ 0.0068
$ 0.0068$ 0.0068

$ 0.0117409485813595
$ 0.0117409485813595$ 0.0117409485813595

$ 0.000631073698012632
$ 0.000631073698012632$ 0.000631073698012632

+0.87%

+2.57%

-0.94%

-0.94%

Smart Blockchain (SMART) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.006566. Tijekom protekla 24 sata, SMARTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.006251 i najviše cijene $ 0.0068, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SMART je $ 0.0117409485813595, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000631073698012632.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SMART se promijenio za +0.87% u posljednjih sat vremena, +2.57% u posljednjih 24 sata i -0.94% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Smart Blockchain (SMART)

No.3718

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 214.52K
$ 214.52K$ 214.52K

$ 59.09B
$ 59.09B$ 59.09B

0.00
0.00 0.00

9,000,010,200,000
9,000,010,200,000 9,000,010,200,000

9,000,010,200,000
9,000,010,200,000 9,000,010,200,000

0.00%

SMART

Trenutačna tržišna kapitalizacija Smart Blockchain je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 214.52K. Količina u optjecaju SMART je 0.00, s ukupnom količinom od 9000010200000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 59.09B.

Smart Blockchain (SMART) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Smart Blockchain za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00016452+2.57%
30 dana$ +0.002345+55.55%
60 dana$ +0.002339+55.33%
90 dana$ +0.005854+822.19%
Smart Blockchain promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u SMART od $ +0.00016452 (+2.57%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Smart Blockchain 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.002345 (+55.55%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Smart Blockchain 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SMART od $ +0.002339 (+55.33%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Smart Blockchain 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.005854 (+822.19%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Smart Blockchain (SMART)?

Pogledajte Smart Blockchain stranicu Povijest cijena sada.

Što je Smart Blockchain (SMART)

Smart Blockchain is a scalable blockchain solution that uses innovative methods to address issues that arise from traditional blockchain networks. SMART - it is a native coin in the Smart Blockchain Network.Smart Blockchain boasts a strong technological base, the ability to change and improve flexibly, as well as effective methods of stabilizing the value of coins.

Smart Blockchain dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Smart Blockchain ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti SMART dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Smart Blockchain na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Smart Blockchain učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Smart Blockchain Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Smart Blockchain (SMART) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Smart Blockchain (SMART) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Smart Blockchain.

Provjerite Smart Blockchain predviđanje cijene sada!

Smart Blockchain (SMART) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Smart Blockchain (SMART) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SMART opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Smart Blockchain (SMART)

Tražiš kako kupiti Smart Blockchain? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Smart Blockchain na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

SMART u lokalnim valutama

1 Smart Blockchain(SMART) u VND
172.78429
1 Smart Blockchain(SMART) u AUD
A$0.00998032
1 Smart Blockchain(SMART) u GBP
0.00479318
1 Smart Blockchain(SMART) u EUR
0.0055811
1 Smart Blockchain(SMART) u USD
$0.006566
1 Smart Blockchain(SMART) u MYR
RM0.02770852
1 Smart Blockchain(SMART) u TRY
0.27012524
1 Smart Blockchain(SMART) u JPY
¥0.965202
1 Smart Blockchain(SMART) u ARS
ARS$9.04407406
1 Smart Blockchain(SMART) u RUB
0.52908828
1 Smart Blockchain(SMART) u INR
0.57820196
1 Smart Blockchain(SMART) u IDR
Rp107.63932704
1 Smart Blockchain(SMART) u KRW
9.1576002
1 Smart Blockchain(SMART) u PHP
0.37511558
1 Smart Blockchain(SMART) u EGP
￡E.0.31864798
1 Smart Blockchain(SMART) u BRL
R$0.03565338
1 Smart Blockchain(SMART) u CAD
C$0.00899542
1 Smart Blockchain(SMART) u BDT
0.79796598
1 Smart Blockchain(SMART) u NGN
10.05510674
1 Smart Blockchain(SMART) u COP
$26.36944996
1 Smart Blockchain(SMART) u ZAR
R.0.1155616
1 Smart Blockchain(SMART) u UAH
0.27202938
1 Smart Blockchain(SMART) u VES
Bs0.958636
1 Smart Blockchain(SMART) u CLP
$6.355888
1 Smart Blockchain(SMART) u PKR
Rs1.86316816
1 Smart Blockchain(SMART) u KZT
3.53959928
1 Smart Blockchain(SMART) u THB
฿0.21214746
1 Smart Blockchain(SMART) u TWD
NT$0.20118224
1 Smart Blockchain(SMART) u AED
د.إ0.02409722
1 Smart Blockchain(SMART) u CHF
Fr0.0052528
1 Smart Blockchain(SMART) u HKD
HK$0.05114914
1 Smart Blockchain(SMART) u AMD
֏2.5118233
1 Smart Blockchain(SMART) u MAD
.د.م0.05896268
1 Smart Blockchain(SMART) u MXN
$0.1224559
1 Smart Blockchain(SMART) u SAR
ريال0.0246225
1 Smart Blockchain(SMART) u PLN
0.02390024
1 Smart Blockchain(SMART) u RON
лв0.02843078
1 Smart Blockchain(SMART) u SEK
kr0.06165474
1 Smart Blockchain(SMART) u BGN
лв0.01096522
1 Smart Blockchain(SMART) u HUF
Ft2.21746952
1 Smart Blockchain(SMART) u CZK
0.13703242
1 Smart Blockchain(SMART) u KWD
د.ك0.00200263
1 Smart Blockchain(SMART) u ILS
0.0219961
1 Smart Blockchain(SMART) u AOA
Kz5.98536862
1 Smart Blockchain(SMART) u BHD
.د.ب0.002475382
1 Smart Blockchain(SMART) u BMD
$0.006566
1 Smart Blockchain(SMART) u DKK
kr0.04182542
1 Smart Blockchain(SMART) u HNL
L0.17209486
1 Smart Blockchain(SMART) u MUR
0.3007228
1 Smart Blockchain(SMART) u NAD
$0.1155616
1 Smart Blockchain(SMART) u NOK
kr0.06559434
1 Smart Blockchain(SMART) u NZD
$0.01109654
1 Smart Blockchain(SMART) u PAB
B/.0.006566
1 Smart Blockchain(SMART) u PGK
K0.02777418
1 Smart Blockchain(SMART) u QAR
ر.ق0.0239659
1 Smart Blockchain(SMART) u RSD
дин.0.65745358

Smart Blockchain Resurs

Za dublje razumijevanje Smart Blockchain, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Smart Blockchain web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Smart Blockchain

Koliko Smart Blockchain (SMART) vrijedi danas?
Cijena SMART uživo u USD je 0.006566 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SMART u USD?
Trenutačna cijena SMART u USD je $ 0.006566. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Smart Blockchain?
Tržišna kapitalizacija za SMART je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SMART?
Količina u optjecaju za SMART je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SMART?
SMART je postigao ATH cijenu od 0.0117409485813595 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SMART?
SMART je vidio ATL cijenu od 0.000631073698012632 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SMART?
24-satni obujam trgovanja za SMART je $ 214.52K USD.
Hoće li SMART još narasti ove godine?
SMART mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SMART predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:14:15 (UTC+8)

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

